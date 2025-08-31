सतना में ये क्या हुआ? मरे हुए शख्स का बना 'संबल कार्ड'! 39 साल का इंतजार ऐसे हुआ खत्म

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां लाश का संबल कार्ड जारी करने की खबर सामने आई है. जिस संबल कार्ड को मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के श्रमिकों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनवाती है उसे लेकर जिले में बड़ा विवाद हो गया. विवाद इतना गहराया कि मृतक के परिजनों ने घंटों शव को सड़क पर बीचो-बीच रख घंटों विरोध प्रदर्शन किया.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला जिले के नागौद थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का है. यहां मृतक के संबल कार्ड न बनने की वजह से परिजनों से घंटों सड़क पर प्रदर्शन किया. संबल कार्ड जारी नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ खूब नारेबाजी की. मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव तरुण मिश्रा ने आनन फानन में लाश का संबल कार्ड जारी कर दिया अब जिसके बाद सचिव अपने पद से निलंबित कर दिए गए हैं.

परिजनों की क्या थी मांग

घंटों सड़क पर चक्का जाम किए मृतक महेंद्र कुशवाहा के परिजनों का कहना था कि महेंद्र कुशवाहा (57) लंबे समय से बीमार थे और रविवार सुबह उनका निधन हो हुआ है. संभल कार्ड नहीं होने की वजह से मृतक को अंत्येष्टि सहायता राशि देने से इंकार कर दिया गया, जबकि परिजन कई सालों से संबल कार्ड जारी करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे है. सरपंच शिवेंद्र सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी कार्ड न होने का हवाला देकर मदद से इनकार कर दिया.

ऐसे हुआ मामला शांत

नाराज ग्रामीणों का आक्रोश देखकर घटनास्थल पर पहुंचे नागौद टीआई अशोक पांडेय ने फिर इस घटना की जानकारी एसडीएम को दी. सूचना के आधे घंटे बाद सरपंच ने परिजनों को 5,000 रुपये की सहायता राशि दी, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और शव लेकर वापस लौट गए. सरपंच ने आरोप लगाया कि संबल कार्ड को लेकर कई शिकायतें दायर की गई है जनपद और जिला स्तर पर की गईं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है

रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना