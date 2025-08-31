सतना में ये क्या हुआ? मरे हुए शख्स का बना 'संबल कार्ड'! 39 साल का इंतजार ऐसे हुआ खत्म
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2904026
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सतना में ये क्या हुआ? मरे हुए शख्स का बना 'संबल कार्ड'! 39 साल का इंतजार ऐसे हुआ खत्म

MP News: सतना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सचिव ने आनन-फानन में मृत व्यक्ति का संबल कार्ड जारी कर दिया. जबकि परिजन की ओर से संबल कार्ड बनाने की मांग कई सालों से की जा रही थी.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

satna news
satna news

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां लाश का संबल कार्ड जारी करने की खबर सामने आई है. जिस संबल कार्ड को मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के श्रमिकों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनवाती है उसे लेकर जिले में बड़ा विवाद हो गया. विवाद इतना गहराया कि मृतक के परिजनों ने घंटों शव को सड़क पर बीचो-बीच रख घंटों विरोध प्रदर्शन किया.

क्या है पूरा मामला
पूरा मामला जिले के नागौद थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का है. यहां मृतक के संबल कार्ड न बनने की वजह से परिजनों से घंटों सड़क पर प्रदर्शन किया. संबल कार्ड जारी नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ खूब नारेबाजी की. मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव तरुण मिश्रा ने आनन फानन में लाश का संबल कार्ड जारी कर दिया अब जिसके बाद सचिव अपने पद से निलंबित कर दिए गए हैं.

परिजनों की क्या थी मांग
घंटों सड़क पर चक्का जाम किए मृतक महेंद्र कुशवाहा के परिजनों का कहना था कि महेंद्र कुशवाहा (57) लंबे समय से बीमार थे और रविवार सुबह उनका निधन हो हुआ है. संभल कार्ड नहीं होने की वजह से मृतक को अंत्येष्टि सहायता राशि देने से इंकार कर दिया गया, जबकि परिजन कई सालों से संबल कार्ड जारी करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे है. सरपंच शिवेंद्र सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी कार्ड न होने का हवाला देकर मदद से इनकार कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे हुआ मामला शांत
नाराज ग्रामीणों का आक्रोश देखकर घटनास्थल पर पहुंचे नागौद टीआई अशोक पांडेय ने फिर इस घटना की जानकारी एसडीएम को दी. सूचना के आधे घंटे बाद सरपंच ने परिजनों को 5,000 रुपये की सहायता राशि दी, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और शव लेकर वापस लौट गए. सरपंच ने आरोप लगाया कि संबल कार्ड को लेकर कई शिकायतें दायर की गई है जनपद और जिला स्तर पर की गईं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है 

रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना

TAGS

satna news

Trending news

indore news
सलमान लाला का 'The End', तालाब में तैरता मिला कुख्यात गैंगस्टर का शव, पुलिस को...
mp news
पन्ना की धरती बदल रही किस्मत, हीरे मिलने से 4 युवक बने करोड़पति; अब तक 6 हीरे मिले
gwalior news
बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची के साथ की अश्लील हरकत, पड़ोसी की चतुराई से सामने आया सच
mp news
पहले झुका, फिर लुढ़का, दुकान के बाहर बैठे शख्स की अचानक मौत, जानें वजह
mp news
PG और Phd करने के लिए MP सरकार दे रही 35 लाख, विदेश में होगी पढ़ाई; जाने कैसे
raipur news
TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में FIR, अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान
Bilaspur News
डाक विभाग का ऐतिहासिक फैसला, बंद हो गया रजिस्टर्ड पोस्ट, जानिए अब कैसे जाएगी चिट्ठी
Panna news
पन्ना में वायरल बुखार का कहर, हर रोज 1000 मरीज करा रहें इलाज, जानें बचाव के उपाय
Bilaspur News
मंदिर में पुजारी की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ मिला शव, इलाके में फैली सनसनी
vijay shah
फिर चर्चा में आएं सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री-बोले तुमने कभी शाह के पैरों
;