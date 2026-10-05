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सतना में कथित धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल ने किया विरोध, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

Satna News: सतना में कथित तौर पर धर्मांतरण की शिकायत के बाद भारी हंगामा हुआ. विरोध-प्रदर्शन के बाद कोलगवां पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए सात मिशनरियों और कुछ महिलाओं को हिरासत में ले लिया.

Written BySanjay LohaniEdited ByRanjana Kahar
Published: Oct 05, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:50 PM IST
सतना में कथित धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल ने किया विरोध, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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