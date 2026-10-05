सतना में कथित धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल ने किया विरोध, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

बजरंग दल ने किया विरोध

यह घटना रविवार को कोलगवां पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले टिकुरिया टोला की कृष्णा कॉलोनी में हुई. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी उस घर पर पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन किया. उन्हें शिकायत मिली थी कि चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. जानकारी मिलने पर कोलगवां पुलिस भी वहां पहुंची और घर में मौजूद लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई. बजरंग दल के जिला संयोजक ऋषभ शुक्ला के अनुसार, संगठन को जानकारी मिली थी कि धार्मिक पूजा-पाठ के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उस घर में इकट्ठा किया जा रहा था. जब कार्यकर्ता वहां पहुंचे, तो उन्हें कई पुरुष और महिलाएं वहां मिलीं. पुलिस की मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई और खबरों के मुताबिक, वहां से एक क्रॉस और धार्मिक किताबें बरामद हुईं.