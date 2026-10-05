सतना में कथित धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल ने किया विरोध, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

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मध्य प्रदेश के सतना जिले से धर्मांतरण से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है. कोलगवां थाना क्षेत्र के टिकुरिया टोला स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक निजी घर में गैर-कानूनी तरीके से चंगाई सभा आयोजित करने और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत मिली थी. जानकारी मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए और जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया. इसके बाद वहां भारी हंगामा हुआ.
बजरंग दल ने किया विरोध
यह घटना रविवार को कोलगवां पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले टिकुरिया टोला की कृष्णा कॉलोनी में हुई. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी उस घर पर पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन किया. उन्हें शिकायत मिली थी कि चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. जानकारी मिलने पर कोलगवां पुलिस भी वहां पहुंची और घर में मौजूद लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई. बजरंग दल के जिला संयोजक ऋषभ शुक्ला के अनुसार, संगठन को जानकारी मिली थी कि धार्मिक पूजा-पाठ के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उस घर में इकट्ठा किया जा रहा था. जब कार्यकर्ता वहां पहुंचे, तो उन्हें कई पुरुष और महिलाएं वहां मिलीं. पुलिस की मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई और खबरों के मुताबिक, वहां से एक क्रॉस और धार्मिक किताबें बरामद हुईं.
सात मिशनरी समेत कई लोगों से पूछताछ
ऋषभ शुक्ला का दावा है कि पुलिस ने मौके से सात मिशनरियों और कुछ अन्य महिलाओं को हिरासत में लिया है और उन्हें थाने ले गई है. आरोप है कि लोगों को आर्थिक मदद और स्वास्थ्य सुविधाओं का लालच देकर बैठक में बुलाया गया था. यह भी दावा किया गया है कि कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली है. पुलिस ने सभी संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि घर में वास्तव में धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियां चल रही थीं या नहीं. फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है.
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