CBI अधिकारी बनकर 13 दिन तक डराया-धमकाया, रिटायर्ड कर्मचारी से 22 लाख रुपये की साइबर ठगी

Amarpatan Cyber Crime: अमरपाटन क्षेत्र में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां PHE विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी मानेंद्र सिंह राठौर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का शिकार हो गए. पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 5 मई 2026 को उनके पास एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को दिल्ली से बोलते हुए CBI से जुड़ा बताया. महिला ने कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाला कारोबार से संबंधित मामला दर्ज है और जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करने वाली हैं.

फोन करने वालों ने मानेंद्र सिंह राठौर को लगातार डराया और भरोसे में लेने के लिए वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और मैसेज का सहारा लिया. आरोपियों ने दावा किया कि इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है. इसी डर का फायदा उठाकर उन्होंने पीड़ित से बैंक खातों, खेती-बाड़ी और निवेश से जुड़ी जानकारी हासिल कर ली. करीब 13 दिनों तक लगातार संपर्क में रहकर आरोपियों ने उन्हें मानसिक रूप से दबाव में रखा.

पीड़ित ने की शिकायत

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पीड़ित और उनकी पत्नी के नाम पर मौजूद चार फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तुड़वाने के लिए भी दबाव बनाया. इसके बाद पूरी राशि एक खाते में ट्रांसफर करवाई गई. 19 मई को RTGS के माध्यम से पीड़ित से 22 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. इसके बाद भी आरोपियों की मांग खत्म नहीं हुई और उन्होंने 8 लाख रुपये और जमा कराने का दबाव बनाया. इसी दौरान पीड़ित को ठगी का संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया.

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पुलिस ने जांच की शुरू

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच के आधार पर एक महिला और दो पुरुष समेत तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 319(2), 308(2), 61(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया गया है. साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की उम्मीद है.

पुलिस की लोगों से अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें. कोई भी जांच एजेंसी फोन पर बैंक खाते, OTP, FD या अन्य वित्तीय जानकारी नहीं मांगती. यदि कोई व्यक्ति खुद को CBI, पुलिस, ED या किसी अन्य एजेंसी का अधिकारी बताकर डराने की कोशिश करे तो तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें. पुलिस ने ATM कार्ड बदलने और ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करने जैसे फ्रॉड से भी सावधान रहने की सलाह दी है.

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