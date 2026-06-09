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Satna Crime News: प्रेम संबंध में बना पिता रोड़ा, बेटी के प्रेमी ने साथियों संग की हत्या, बड़ा भाई भी रहा शामिल

Amarpatan Murder Case: मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में हुए पतिराम कोल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बेटी के प्रेमी ने पिता को रास्ते से हटाने के लिए साथियों के साथ हत्या की साजिश रची. मामले में मृतक का बड़ा भाई भी शामिल पाया गया. पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 09, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:10 PM IST
Satna Crime News: प्रेम संबंध में बना पिता रोड़ा, बेटी के प्रेमी ने साथियों संग की हत्या, बड़ा भाई भी रहा शामिल
Image Credit: Amarpatan Murder Case

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NAJEEM SAUDAGAR

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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प्रेम संबंध में बना पिता रोड़ा, बेटी के प्रेमी ने साथियों संग की हत्या, 6 गिरफ्तार
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