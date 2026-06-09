/Satna Crime News: प्रेम संबंध में बना पिता रोड़ा, बेटी के प्रेमी ने साथियों संग की हत्या, बड़ा भाई भी रहा शामिल

Amarpatan Crime News: मध्य प्रदेश के मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम किरहाई बंधा में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की बेटी का प्रेमी ही इस हत्या का आरोपी है. प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पिता को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. वहीं हत्या में मृतक का बड़ा भाई भी शामिल बताया जा रहा है, जो मृतक पर जादू-टोना करने का शक करता था. उसका मानना था कि इसी कारण उसके कोई काम पूरे नहीं हो पाते थे.