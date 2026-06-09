/Satna Crime News: प्रेम संबंध में बना पिता रोड़ा, बेटी के प्रेमी ने साथियों संग की हत्या, बड़ा भाई भी रहा शामिल

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Amarpatan Crime News: मध्य प्रदेश के मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम किरहाई बंधा में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की बेटी का प्रेमी ही इस हत्या का आरोपी है. प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पिता को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. वहीं हत्या में मृतक का बड़ा भाई भी शामिल बताया जा रहा है, जो मृतक पर जादू-टोना करने का शक करता था. उसका मानना था कि इसी कारण उसके कोई काम पूरे नहीं हो पाते थे.
मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात ग्राम किरहाई बंधा निवासी पतिराम कोल की अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी थी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. सूचना मिलते ही अमरपाटन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की गई.
6 आरोपियों को किया गिरफ्तार
वहीं पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, तकनीकी जांच और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए 3 नाबालिगों सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक आरोपी, जो मृतक का बड़ा भाई फरार बताया जा रहा है. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की साजिश और वारदात की बात भी कबूली.
मृतक की बेटी से था प्रेम संबंध
पुलिस जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी का मृतक पतिराम कोल की बड़ी बेटी से प्रेम संबंध था. परिजनों को इसकी जानकारी होने पर मृतक ने अपनी बेटी का विवाह कहीं और तय कर दिया था. इसके बाद आरोपी और युवती के संबंधों में पिता सबसे बड़ी बाधा बन गए थे. इसी रंजिश और नाराजगी के चलते आरोपी ने मृतक के बड़े भाई को अपने साथ मिलाया, जो पहले से ही मृतक पर जादू-टोना करने का शक करता था. इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.
आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हत्या
योजना के तहत शनिवार रात आरोपी अपने साथियों के साथ ग्राम किरहाई पहुंचे और घर के बाहर मृतक से गाली-गलौज शुरू कर दी. शोर सुनकर मृतक का बड़ा भाई भी बाहर आ गया. इसके बाद मृतक, आरोपियों और उसके बड़े भाई के बीच बहस होने लगी. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने पतिराम कोल पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे.
मृतक के बड़े भाई की तलाश
मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ ख्याति मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. तीन नाबालिग आरोपियों को बाल न्यायालय सतना में पेश किया गया है, जबकि अन्य तीन आरोपियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति न्यायालय में पेश किया गया है. वहीं मृतक का बड़ा भाई अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.
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