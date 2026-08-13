/अमरपाटन PG कॉलेज में छात्रों से परीक्षा कॉपियां चेक कराने का आरोप, वायरल वीडियो पर जांच के निर्देश

जांच के बाद होगा स्पष्ट

अतिरिक्त संचालक महेंद्र मणि मिश्रा ने आगे बताया कि यदि जांच में छात्रों से उत्तर पुस्तिकाएं जांच कराने की बात सही पाई जाती है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जांच पूरी नहीं हुई है. इसलिए यह स्पष्ट होना बाकी है कि कॉपियां किस प्रक्रिया के तहत जांची जा रही थीं और इसमें किसकी भूमिका थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी.