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अमरपाटन PG कॉलेज में छात्रों से परीक्षा कॉपियां चेक कराने का आरोप, वायरल वीडियो पर जांच के निर्देश

Amarpatan PG College News: मैहर के अमरपाटन PG कॉलेज में छात्रों से परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांच कराने का आरोप लगा है. वायरल वीडियो के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं. आरोप सही मिलने पर परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited ByManish kushawah
Published: Aug 13, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:32 PM IST
अमरपाटन PG कॉलेज में छात्रों से परीक्षा कॉपियां चेक कराने का आरोप, वायरल वीडियो पर जांच के निर्देश
Image Credit: ZEE MEDIA

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NAJEEM SAUDAGAR

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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