/अमरपाटन PG कॉलेज में छात्रों से परीक्षा कॉपियां चेक कराने का आरोप, वायरल वीडियो पर जांच के निर्देश

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Maihar PG College Exam Copy Checking Case: देशभर में परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच मैहर जिले के अमरपाटन स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में M.A. के छात्र-छात्राएं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते हुए दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर केएन मिश्रा को जांच के लिए दी गई कॉपियां छात्रों से चेक कराई गईं. वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज की परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और मामले की जांच की बात कही गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो में दिखाई दे रही कॉपियां सतना के डिग्री कॉलेज की बताई जा रही हैं. बताया गया है कि ये कॉपियां राजनीति शास्त्र विषय की हैं और जांच के लिए प्रोफेसर केएन मिश्रा को दी गई थीं. आरोप है कि इन्हीं उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र-छात्राओं से जांच कराया गया. इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकता है. यदि आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो इससे परीक्षा प्रक्रिया और विद्यार्थियों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े होंगे.
जांच रिपोर्ट का इंतजार
वीडियो सामने आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है. रीवा उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक महेंद्र मणि मिश्रा ने बताया कि उन्हें भी किसी ने यह वीडियो भेजा था और उन्होंने उसे देखा है. उनका कहना है कि वीडियो से प्रथम दृष्टया पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ लोगों की मौजूदगी में कॉपियां जांचे जाने जैसा दिखाई देता है. इसके बाद उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य सिन्हा को अपने स्तर पर मामले की जांच कराने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. विभाग अब जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है.
जांच के बाद होगा स्पष्ट
अतिरिक्त संचालक महेंद्र मणि मिश्रा ने आगे बताया कि यदि जांच में छात्रों से उत्तर पुस्तिकाएं जांच कराने की बात सही पाई जाती है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जांच पूरी नहीं हुई है. इसलिए यह स्पष्ट होना बाकी है कि कॉपियां किस प्रक्रिया के तहत जांची जा रही थीं और इसमें किसकी भूमिका थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी.
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