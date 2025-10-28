'टेडी-कुरकुरे' का लालच देकर किडनैपिंग की कोशिश! सतना में मां ने ढाई साल की बेटी को बचाया

MP News-मध्यप्रदेश के सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र में एक ढाई साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश की गई. लेकिन बच्ची की मां की सूझबूझ और सतर्कता के कारण किडनैपिंग की यह वारदात टल गई. युवक ने पार्क के पास खेल रही मासूम बच्ची को टेडी बियर और कुरकुरे का लालच दिया और अपने साथ लेकर जाने लगा, लेकिन सही समय पर नजर पड़ने के कारण वारदात टल गई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

खिलौने और कुरकुरे का लालच दिया

जानकारी के अनुसार, कोलगवां थाना क्षेत्र के भरहुत नगर निवासी गुड़िया केवट अपनी ढाई साल की बेटी को पास के पार्क में खेलने के लिए छोड़कर आसपास के घरों में काम कर रही थीं. इसी दौरान एक संदिग्ध युवक पार्क में पहुंच गया. उसने बच्ची को खिलौने और कुरकुरे का लालच दिया. इसके बाद वह मासूम को अपने साथ लेकर जाने लगा.

मां की सूझबूझ से टली वारदात

जब युवक बच्ची को लेकर जा रहा था इस दौरान मां गुड़िया केवट की नजर उस पर पड़ गई. वह तुरंत दौड़कर नीचे आईं और युवक से बच्ची के बारे में पूछा. युवक ने बच्ची को अपनी बच्ची बताया और झूठ बोलने की कोशिश की. महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. भीड़ जैसे ही जुटने लगी तो आरोपी युवक बच्ची को वहीं छोड़कर भाग निकला.

पुलिस जांच में जुटी

मां गुड़िया केवट के अनुसार, युवक पिछले कुछ दिनों से इलाके में मंडराते हुए देखा जा रहा था और बच्ची से बातचीत भी करता था. इस घटना के बाद मोहल्ले के युवाओं ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को संज्ञान में लेकर कोलगवां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली है. घटना को लेकर बच्ची की मां के बयान लिए जा रहे हैं.

