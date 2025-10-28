Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2979021
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

'टेडी-कुरकुरे' का लालच देकर किडनैपिंग की कोशिश! सतना में मां ने ढाई साल की बेटी को बचाया

Satna News-सतना में ढाई साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई. एक युवक ने बच्ची को टेडी बियर और कुरकुरे का लालच दिया और अपने साथ लेकर जाने लगा. लेकिन बच्ची की मां की सूझबूझ और सतर्कता से वारदात टल गई. इस पूरी घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'टेडी-कुरकुरे' का लालच देकर किडनैपिंग की कोशिश! सतना में मां ने ढाई साल की बेटी को बचाया

MP News-मध्यप्रदेश के सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र में एक ढाई साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश की गई. लेकिन बच्ची की मां की सूझबूझ और सतर्कता के कारण किडनैपिंग की यह वारदात टल गई. युवक ने पार्क के पास खेल रही मासूम बच्ची को टेडी बियर और कुरकुरे का लालच दिया और अपने साथ लेकर जाने लगा, लेकिन सही समय पर नजर पड़ने के कारण वारदात टल गई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. 

खिलौने और कुरकुरे का लालच दिया
जानकारी के अनुसार, कोलगवां थाना क्षेत्र के भरहुत नगर निवासी गुड़िया केवट अपनी ढाई साल की बेटी को पास के पार्क में खेलने के लिए छोड़कर आसपास के घरों में काम कर रही थीं. इसी दौरान एक संदिग्ध युवक पार्क में पहुंच गया. उसने बच्ची को खिलौने और कुरकुरे का लालच दिया. इसके बाद वह मासूम को अपने साथ लेकर जाने लगा. 

मां की सूझबूझ से टली वारदात 
जब युवक बच्ची को लेकर जा रहा था इस दौरान मां गुड़िया केवट की नजर उस पर पड़ गई. वह तुरंत दौड़कर नीचे आईं और युवक से बच्ची के बारे में पूछा. युवक ने बच्ची को अपनी बच्ची बताया और झूठ बोलने की कोशिश की. महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. भीड़ जैसे ही जुटने लगी तो आरोपी युवक बच्ची को वहीं छोड़कर भाग निकला. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी
मां गुड़िया केवट के अनुसार, युवक पिछले कुछ दिनों से इलाके में मंडराते हुए देखा जा रहा था और बच्ची से बातचीत भी करता था. इस घटना के बाद मोहल्ले के युवाओं ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को संज्ञान में लेकर कोलगवां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली है. घटना को लेकर बच्ची की मां के बयान लिए जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें-बस में मिला नवजात, सामान लाने का बहाना बनाकर मां-बाप छोड़कर भागे, पुलिस कर रही जांच

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Satna की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newssatna news

Trending news

mp news
बस में मिला नवजात, सामान लाने का बहाना बनाकर मां-बाप छोड़कर भागे, पुलिस कर रही जांच
mp news
सागर में महिला का हंगामा, सरेआम पत्थर से तोड़ डाली जनपद सदस्य की कार, Video वायरल
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में किलर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ने बनाई दूरी तो कर दी हत्या, खुले कई राज
mp news
दिनदहाड़े खूनी खेल, बजरंग दल जिला पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद वारदात
mp news
ससुर से पत्नी का पूछा पता, नहीं बताया तो गुस्सा हुआ दामाद, खूंटा से हमला कर की हत्या
gwalior news
ग्वालियर में 15 साल से नहीं बनी जर्जर सड़क, तंग रहिवासियों ने खून से लिखा पत्र
janjgir champa news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द दौड़ेगी सिटी बस, कोरोना काल के पहले से बंद थी सर्विस
mp news today
MP-CG News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, छग में वफ्फ बोर्ड का घेराव करेगा बजरंग दल
mp news
MP में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें प्रोसेस
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी जलीं