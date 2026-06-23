Add Zee Business As A Preferred Source
App

बदरुद्दीन अजमल के बयान पर सतना में मुस्लिम समाज की क्या है राय? जानिए लोगों की प्रतिक्रिया

Satna News: सतना में बदरुद्दीन अजमल के बयान पर चर्चा तेज है, जिसमें उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में मुस्लिम समाज की असुरक्षा की बात कही. स्थानीय लोगों और समाजसेवियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा पर चिंता जताई.

Written BySanjay LohaniEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 23, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:39 PM IST
बदरुद्दीन अजमल के बयान पर सतना में मुस्लिम समाज की क्या है राय? जानिए लोगों की प्रतिक्रिया
Image Credit: Badruddin Ajmal News

About the Author

Sanjay Lohani

Sanjay Lohani

संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उज्जैन की जमीन सौदों को लेकर MP में सियासी भूचाल, कांग्रेस ने CM मोहन से किए कई सवाल
Mohan Yadav35 min ago
2
bjp president hemant khandelwal2 hrs ago
3
Mohan Yadav2 hrs ago
4
rewa crime news3 hrs ago
5
mp news3 hrs ago