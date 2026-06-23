बदरुद्दीन अजमल के बयान पर सतना में मुस्लिम समाज की क्या है राय? जानिए लोगों की प्रतिक्रिया

वकील मोहम्मद एहतेशाम आमिर का कहना है कि बदरुद्दीन अजमल साहब ने यह बात किस परिप्रेक्ष्य में कही, वह उनका अपना सोचना हो सकता है. लेकिन अगर एक सीनियर नेता, भले किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हों या किसी भी राज्य के हों, इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यह एक सोचनीय प्रश्न है. कहीं न कहीं एक समुदाय के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं और उन्हें इंसाफ की आस है कि उन्हें इंसाफ आज नहीं तो कल मिलेगा. मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस बयान पर सरकार को विचार करना चाहिए कि ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं और लोगों के मन में यह डर क्यों बैठा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय उन राज्यों में असुरक्षित है जहां भाजपा की सरकार है. मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच है कि समुदाय के भीतर यह डर है कि उनके व्यवसाय, व्यक्तिगत जीवन और संवैधानिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है.