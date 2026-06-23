बदरुद्दीन अजमल के बयान पर सतना में मुस्लिम समाज की क्या है राय? जानिए लोगों की प्रतिक्रिया

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Satna Muslims News: असम के एआईयूडीएफ प्रमुख और विधायक बदरुद्दीन अजमल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां मुस्लिम समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. अजमल के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है. ZEE Media की तरफ से सतना के मुस्लिम समाज से जब बीजेपी सरकार के बारे में राय ली गई तो कई लोगों ने स्वीकार किया कि कहीं न कहीं डर का माहौल बना हुआ है. उन्हें अलग-अलग संगठनों की तरफ से तीखी नजरों से देखा जाता है, जिससे सामाजिक अलगाव की भावना बढ़ रही है. मुस्लिम अधिवक्ता और समाजसेवी मोहम्मद एहतेशाम आमिर ने अजमल के बयान का पूरा समर्थन करते हुए कहा, हम बदरुद्दीन अजमल साहब की बातों से सहमत हैं. सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत विचार करना चाहिए.
वकील मोहम्मद एहतेशाम आमिर का कहना है कि बदरुद्दीन अजमल साहब ने यह बात किस परिप्रेक्ष्य में कही, वह उनका अपना सोचना हो सकता है. लेकिन अगर एक सीनियर नेता, भले किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हों या किसी भी राज्य के हों, इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यह एक सोचनीय प्रश्न है. कहीं न कहीं एक समुदाय के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं और उन्हें इंसाफ की आस है कि उन्हें इंसाफ आज नहीं तो कल मिलेगा. मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस बयान पर सरकार को विचार करना चाहिए कि ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं और लोगों के मन में यह डर क्यों बैठा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय उन राज्यों में असुरक्षित है जहां भाजपा की सरकार है. मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच है कि समुदाय के भीतर यह डर है कि उनके व्यवसाय, व्यक्तिगत जीवन और संवैधानिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है.
गंभीरता से विचार करना चाहिए
वहीं मुस्लिम समाजसेवी साबिर खान का कहना है कि अगर बदरुद्दीन अजमल जी ने यह प्रश्न उठाया है तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि भाजपा की राजनीति 80-20 जैसी हो गई है और यह खुलेआम दिखाई देती है. उनके अनुसार बजरंग दल और अन्य आनुषंगिक संगठन मुस्लिम समाज को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है और समाज में दूरी बढ़ रही है. उन्होंने आगे कहा कि पहले देश में सामाजिक सौहार्द अधिक था, लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे और मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब यह स्थिति कम होती जा रही है. आज इक्का-दुक्का लोगों के अलावा बहुत कम लोग आपसी मेल-जोल रखते हैं. इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को मिलजुल कर रहना होगा और बदरुद्दीन अजमल द्वारा उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.
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