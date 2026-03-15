चैत्र नवरात्रि को लेकर प्रशासन की सख्ती, MP के इस जिले में मांस-मछली के साथ अंडे की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कठोर कार्रवाई

Ban On Meat And Fish: चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर और मां शारदा के दरबार में उमड़ने वाली भारी श्रद्धालु की भारी भीड़ को देखते हुए मैहर जिला प्रशासन मे बड़ा निर्णय लिया है. मंदिर की धार्मिक गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे नगर पालिका क्षेत्र में 9 दिनों तक मांस, मछली और अंडे के खरीद बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मैहर में 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. मैहर SDM द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि नवरात्रि मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर पहुंचते हैं, ऐसे में धार्मिक भावनाओं, शांति व्यवस्था और नगर की गरिमा को देखते हुए यह सख्त फैसला लिया गया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. यानि अब पूरे नगर पालिक क्षेत्र में इस दौरान, किसी भी दुकान, होटल, ढाबे, सड़क किनारे के स्टॉल या अन्य प्रतिष्ठान में मांसाहारी भोजन की बिक्री, भंडारण या सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी.

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार नियम तोड़ने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. मैहर के मां शारदा मंदिर राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां चैत्र नवरात्रि के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने आते हैं. मेले के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इसी के चलते प्रशासन ने शहर की धार्मिक पवित्रता, स्वच्छता और शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है. अब इस फैसले के बाद मैहर में हलचल तेज हो गई है. श्रद्धालु इस कदम को धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं मांसाहार कारोबार से जुड़े लोगों में बेचैनी साफ नजर आ रही है.

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