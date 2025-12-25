Advertisement
मैहर मदरसा में बंगाल के रास्ते पढ़ाने आया बांग्लादेशी, SIR के जरिए खुल गई पोल

Maihar News: मध्य प्रदेश के मैहर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां मदरसे में पढ़ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की बांग्लादेशी के रूप में पहचान हुई है. जांच में पता चला है कि पश्चिम बंगाल से होते हुए, मध्य प्रदेश पहुंचा था. युवक खुद को स्थानीय निवासी बताकर लंबे समय से इलाके में रह रहा था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:51 PM IST
MP Bangladeshi Youth News: देशभर में बांग्लादेशी घुसपैठ और बांग्लादेश में सनातनियों पर हो रहे अत्याचार की चर्चा के बीच मध्य प्रदेश के मैहर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मुकुंदपुर तहसील स्थित एक मदरसे में पढ़ाई के नाम पर रह रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की असल पहचान उजागर हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया कि यह व्यक्ति पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से आया था और खुद को स्थानीय निवासी बताकर लंबे समय से इलाके में रह रहा था.

मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि संदिग्ध व्यक्ति ने बिना किसी वैध एनओसी और दस्तावेजों के सत्यापन के मैहर जिले का स्थानीय निवासी बनकर वोटर आईडी, आधार कार्ड, समग्र आईडी और बीपीएल कार्ड बनवा लिया. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वह सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहा था, जबकि वह भारत का नागरिक नहीं है. जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
समग्र आईडी निरस्त कर दी 
जानकारी सामने आने के बाद जनपद पंचायत अमरपाटन के सीईओ ने तत्काल प्रभाव से उसकी समग्र आईडी निरस्त कर दी और पूरा मामला भोपाल मुख्यालय भेजा गया. इसके साथ ही उसे गरीबी रेखा के नीचे का हितग्राही बनाए जाने की जानकारी तहसीलदार को भी भेजी गई है. प्रशासन अब यह जांच कर रहा है कि इतने वर्षों तक वह किन परिस्थितियों में सरकारी रिकॉर्ड में स्थानीय नागरिक के रूप में दर्ज होता रहा.

झाड़-फूंक का करता था काम
बताया जा रहा है कि कौसल आलम नाम का यह बांग्लादेशी नागरिक बीते पांच से छह वर्षों से मुकुंदपुर क्षेत्र की दरगाह में किराए से रह रहा था और खुद को शिक्षक बताता था. आसपास के इलाकों में वह झाड़-फूंक जैसे कामों के लिए भी जाना जाता था. मामला सुर्खियों में आने के बाद उसके सभी दस्तावेज निरस्त कर दिए गए हैं. ताला पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है.

रिपोर्टः नजीम सौदागर, मैहर

