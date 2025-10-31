सतना में क्रेन में फंसे सांसद महोदय, गुस्साए तो ऑपरेटर को जड़ दिया थप्पड़, Video वायरल

BJP MP Slaps Crane Operator-मध्यप्रदेश के सतना में हैरान करने वाली घटना देखने मिली, यहां रन फॉर यूनिटी के दौरान हंगामा मच गया. बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए नगर निगम की क्रेन मशीन का सहारा लिया गया. सेमरिया चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद गणेश सिंह खुद क्रेन पर चढ़कर ऊपर गए, ताकि प्रतिमा तक आसानी से पहुंच सकें. लेकिन तभी अनहोनी हो गई, क्रेन की सीटिंग केबिन में सांसद फंस गए. निकलने की कोशिश में जब बात नहीं बनी, तो गुस्से में आकर उन्होंने मशीन ऑपरेटर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. यह नजारा देखकर मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है.

बीच में रुक गई थी क्रेन

जानकारी के अनुसार, रन फॉर यूनिटी के बाद दोपहर में बीजेपी सांसद गणेश सिंह को हाइड्रोलक क्रेन की मदद से ऊपर उठाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कराया जा रहा था. लेकिन माल्यार्पण के बाद जब नीचे आते समय मशीन अचानक बीचे में रुक गई, तो करीब आधा मिनट तक सांसद हवा में फंसे रहे. मशीन के हिलने से असंतुलन की स्थित हो गई, जिससे सांसद गणेश सिंह नाराज हो गए. जैसे ही सांसद नीचे उतरे तो उन्होंने क्रेन ऑपरेटर को पास बुलाया और सबके सामने ही एक तमाचा जड़ दिया.

लोग रह गए हैरान

कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नगर निगम अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौजूद था. इस घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर मौजूद लोगों में से कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

चर्चा का केंद्र बन गई घटना

रन फॉर यूनिटी का यह कार्यक्रम सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के संदेश के लिए आयोजित किया गया था, सतना के साथ-साथ प्रदेशभर और देशभर में आयोजन हुए हैं. लेकिन सतना की यह घटना चर्चा का विषय बन गई है. घटना को लेकर लोगों का कहना है कि नेताओं को ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय पर्व की भावना पर आंच न आए.

