इस अस्पताल में पुरुष मरीज महिलाओं का टॉयलेट करेंगे इस्तेमाल, अजीबोगरीब आदेश से मचा हड़कंप

Satna News: सतना जिले के जिला अस्पताल में एक विचित्र आदेश से हड़कंप मच गया है. पुरुष सर्जिकल वार्ड (वार्ड 1) का शौचालय खराब होने के कारण मरीजों को निर्देश दिया गया है कि वे सामने वाले महिला सर्जिकल वार्ड के शौचालय का उपयोग करें.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:59 AM IST
इस अस्पताल में पुरुष मरीज महिलाओं का टॉयलेट करेंगे इस्तेमाल, अजीबोगरीब आदेश से मचा हड़कंप

Satna District Hospital: मध्य प्रदेश के सतना जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल ज़िला अस्पताल के प्रशासन द्वारा जारी एक अजीब निर्देश से मरीज़ों और उनके परिवारों में काफ़ी नाराज़गी फैल गई है. पुरुष सर्जिकल वार्ड (वार्ड नंबर 1) का टॉयलेट बंद कर दिया गया है, और एक नोटिस लगाया गया है जिसमें मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को महिला सर्जिकल वार्ड (वार्ड नंबर 5) में बने टॉयलेट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है जो हॉल के दूसरी तरफ़ है. इस आदेश से मरीजों में भारी असंतोष है.

यह भी पढ़ें: MP की 38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म, पहला बेटा 17 साल का, 9 डिलीवरी घर पर

 

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल का अजीबोगरीब फरमान
दरअसल, जिले के सरदार वल्लभभाई पटेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक अजीब फैसला सामने आया है. मेल सर्जिकल वार्ड (वार्ड नंबर 1) का टॉयलेट बंद कर दिया गया है, और वहां भर्ती मरीजों और उनके रिश्तेदारों को हॉल के दूसरी तरफ महिलाओं के सर्जिकल वार्ड (वार्ड नंबर 5) का टॉयलेट इस्तेमाल करने का नोटिस लगाया गया है. इस आदेश से मरीजों में काफी नाराजगी है और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं.

मरीज और परिजन परेशान
सर्जिकल वार्ड में भर्ती ज़्यादातर मरीज़ों की हालत गंभीर होती है. कई लोगों की हाल ही में सर्जरी हुई होती है या उन्हें टांके लगे होते हैं. बिस्तर से उठकर दूसरे वार्ड में जाने से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है. इसके अलावा, महिलाओं के वार्ड में पुरुषों का आना-जाना गलत है और यह प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, जिससे पुरुष मरीज़ों को शर्मिंदगी होती है और महिला मरीज़ों और उनके परिवारों को असहज महसूस होता है. इस इंतज़ाम से मरीज़ों के लिए कई गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं.

प्रशासन के फैसले पर उठे सवाल
अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई में बताया है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है. पास में बन रही नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का मलबा ड्रेनेज सिस्टम पर गिर गया था, जिससे टॉयलेट खराब हो गए. प्रशासन का दावा है कि मलबा हटाया जा रहा है और ड्रेनेज सिस्टम को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा, जिससे पुरुषों के वार्ड के टॉयलेट फिर से खुल जाएंगे. हालांकि यह अजीबोगरीब आदेश हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और मरीज़ों की देखभाल पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

