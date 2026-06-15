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Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट से BJP के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार इन दिनों चर्चा में हैं. इसकी वजह है एक थप्पड़. जी हां BJP विधायक पर अपने ड्राइवर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे आपा खोते हुए और सबके सामने अपने ही ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं, जिससे लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही है.
बिजली कटौती के सवालों से भड़के BJP विधायक
यह घटना 10 जून की बताई जा रही है, जब जलकल मैदान में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर समाप्त होने के बाद विधायक अपनी कार में बैठकर रवाना होने की तैयारी कर रहे थे. उसी समय वहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने MLA से इलाके में बार-बार बिजली जाने और अंडरग्राउंड पावर लाइन प्रोजेक्ट की स्थिति के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया. सवालों के बीच MLA ने अपने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा. हालांकि गाड़ी तुरंत आगे नहीं बढ़ी क्योंकि ड्राइवर का ध्यान पीछे की तरफ था. इससे नाराज होकर MLA ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया.
यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो सामने आने के बाद, विधायक के बर्ताव पर लोगों के बीच जोरदार चर्चा हो रही है. खासकर लोगों की शिकायतें सुनने के ठीक बाद ऐसे व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. फिलहाल अभी तक विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने वायरल वीडियो या आरोपों के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
जानिए पूरा मामला
जलकल मैदान में जन-शिकायत निवारण शिविर लगाया गया था, जहां विधायक लोगों की शिकायतें सुन रहे थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब विधायक सुरेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में बैठे, तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया. वे इलाके में बार-बार होने वाली बिना सूचना की बिजली कटौती और अंडरग्राउंड बिजली लाइन प्रोजेक्ट के धीमे काम के बारे में तीखे सवाल पूछने लगे. इन मुश्किल सवालों से बचने और जल्दी निकलने के लिए, विधायक ने अपने ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा. उस समय ड्राइवर का ध्यान पीछे की तरफ था, इसलिए गाड़ी तुरंत आगे नहीं बढ़ी. इससे झुंझलाकर और गुस्से में आकर विधायक ने सबके सामने अपने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया.
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