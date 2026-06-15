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मीडिया के सवालों से तिलमिलाए BJP विधायक, अपने ही ड्राइवर को जड़ा थप्पड़! देखते रह गए लोग

Satna News: चित्रकूट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार पर अपने ही ड्राइवर को थप्पड़ जड़ने का आरोप लग रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written BySanjay LohaniEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 15, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:41 AM IST
मीडिया के सवालों से तिलमिलाए BJP विधायक, अपने ही ड्राइवर को जड़ा थप्पड़! देखते रह गए लोग

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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