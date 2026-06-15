जानिए पूरा मामला

जलकल मैदान में जन-शिकायत निवारण शिविर लगाया गया था, जहां विधायक लोगों की शिकायतें सुन रहे थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब विधायक सुरेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में बैठे, तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया. वे इलाके में बार-बार होने वाली बिना सूचना की बिजली कटौती और अंडरग्राउंड बिजली लाइन प्रोजेक्ट के धीमे काम के बारे में तीखे सवाल पूछने लगे. इन मुश्किल सवालों से बचने और जल्दी निकलने के लिए, विधायक ने अपने ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा. उस समय ड्राइवर का ध्यान पीछे की तरफ था, इसलिए गाड़ी तुरंत आगे नहीं बढ़ी. इससे झुंझलाकर और गुस्से में आकर विधायक ने सबके सामने अपने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया.