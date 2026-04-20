सतना में सनसनीखेज वारदात, 11 साल के मासूम का शव नीले ड्रम में मिला; जिगर के टुकड़े को यूं देख मां पर टूटा दुखों का पहाड़!

satna blue drum murder case: मध्य प्रदेश के सतना जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 11 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या की गई है. हत्या करने के बाद मृतक को घर के कमरे में रखे नीले ड्रम के अंदर छिपा दिया गया था. जानकारी के मुताबिक वारदात के दौरान मृतक घर पर अकेले था जिस वक्त हमलावर ने उस पर वार किया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. इस केस ने एक बार फिर नीले ड्रम के खौफ को जिंदा कर दिया है जिसने पहले भी सनसनी फैलाई है.

नीले ड्रम में मिला मासूम बच्चा

घटना सतना शहर के कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धार्थ नगर बैंक कालोनी का है. यहां नीले ड्रम के अंदर एक 11 साल के मासूम बच्चे की लाश मिली है. मृतक की पहचान बादल रजक के रूप में हुई है जो कक्षा 5वीं का छात्र था. घटना के दौरान बादल घर पर अकेला था जिसका फायदा उठाकर हमलावर ने मासूम सी जान को अपना निशाना बनाया. बादल तीन भाई-बहन था और वो अपनी मां के साथ रहता था. बादल के पिता घर पर नहीं रहते थे. मानसिक रूप से ठीक नहीं होने की वजह से वे घर से बाहर रहते थे.

अकेलेपन का उठाया फायदा

मृतक की मां आशा रजक झाडू-पोछा और खाना बनाने का काम करने गई हुई थीं. बड़ा भाई शिवाकांत (14) कोरियर सेंटर में पार्ट-टाइम काम पर गया था, जबकि बड़ी बहन सेजल रजक (18) काम की तलाश में बाहर थी. घर लौटने पर जब बच्चा नहीं मिला और कमरे का ताला बंद दिखा तो परिवार ने शोर मचाया. इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा और अंदर जो दिखा वो वाकई यकीन करने लायक नहीं था.

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घटना की बड़ी वजह आई सामने

जब पुलिस कमरे के अंदर गई तो तकिए पर खून के धब्बे और नीले ड्रम पर खून के छींटे देखे गए. ड्रम खोलते ही बच्चे का शव बरामद हुआ. गले पर धारदार हथियार से गहरी चोट के निशान थे. परिजनों ने मोहल्ले के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाए हैं. मृतक की बहने मथुरा नाम के लड़के पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके छोटे भाई का खून मथुरा ने ही किया है. उसने पहले भी घरवालों को जान से मारने की धमकी दी थी. मथुरा ने धमकाते हुए कहा था कि अगर मृतक की मां उससे शादी नहीं करती है तो घर के एक-एक लोगों को जान से मार दूंगा. मृतक और मथुरा की लड़ाई भी हो रखी थी. पुलिस ने नीला ड्रम और धारदार हथियार हंसिया को बरामद कर लिया है. मृतक का परिवार संतोष विश्वकर्मा के मकान में किराए पर रहता था. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करा लिया है और मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है. पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना

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