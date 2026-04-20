Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3186166
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

सतना में सनसनीखेज वारदात, 11 साल के मासूम का शव नीले ड्रम में मिला; जिगर के टुकड़े को यूं देख मां पर टूटा दुखों का पहाड़!

mp news: सतना जिले एक 11 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या की गई है. हत्या करने के बाद मृतक को घर के कमरे में रखे नीले ड्रम के अंदर छिपा दिया गया था.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

satna news
satna news

satna blue drum murder case: मध्य प्रदेश के सतना जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 11 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या की गई है. हत्या करने के बाद मृतक को घर के कमरे में रखे नीले ड्रम के अंदर छिपा दिया गया था. जानकारी के मुताबिक वारदात के दौरान मृतक घर पर अकेले था जिस वक्त हमलावर ने उस पर वार किया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. इस केस ने एक बार फिर नीले ड्रम के खौफ को जिंदा कर दिया है जिसने पहले भी सनसनी फैलाई है. 

नीले ड्रम में मिला मासूम बच्चा
घटना सतना शहर के कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धार्थ नगर बैंक कालोनी का है. यहां नीले ड्रम के अंदर एक 11 साल के मासूम बच्चे की लाश मिली है. मृतक की पहचान  बादल रजक के रूप में हुई है जो कक्षा  5वीं का छात्र था. घटना के दौरान बादल घर पर अकेला था जिसका फायदा उठाकर हमलावर ने मासूम सी जान को अपना निशाना बनाया. बादल तीन भाई-बहन था और वो अपनी मां के साथ रहता था. बादल के पिता घर पर नहीं रहते थे. मानसिक रूप से ठीक नहीं होने की वजह से वे घर से बाहर रहते थे. 

अकेलेपन का उठाया फायदा
मृतक की मां आशा रजक झाडू-पोछा और खाना बनाने का काम करने गई हुई थीं. बड़ा भाई शिवाकांत (14) कोरियर सेंटर में पार्ट-टाइम काम पर गया था, जबकि बड़ी बहन सेजल रजक (18) काम की तलाश में बाहर थी. घर लौटने पर जब बच्चा नहीं मिला और कमरे का ताला बंद दिखा तो परिवार ने शोर मचाया. इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा और अंदर जो दिखा वो वाकई यकीन करने लायक नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की बड़ी वजह आई सामने
जब पुलिस कमरे के अंदर गई तो तकिए पर खून के धब्बे और नीले ड्रम पर खून के छींटे देखे गए. ड्रम खोलते ही बच्चे का शव बरामद हुआ. गले पर धारदार हथियार से गहरी चोट के निशान थे. परिजनों ने  मोहल्ले के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाए हैं. मृतक की बहने मथुरा नाम के लड़के पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके छोटे भाई का खून मथुरा ने ही किया है. उसने पहले भी घरवालों को जान से मारने की धमकी दी थी. मथुरा ने धमकाते हुए कहा था कि अगर मृतक की मां उससे शादी नहीं करती है तो घर के एक-एक लोगों को जान से मार दूंगा.  मृतक और मथुरा की लड़ाई भी हो रखी थी. पुलिस ने नीला ड्रम और धारदार हथियार हंसिया को बरामद कर लिया है. मृतक का परिवार संतोष विश्वकर्मा के मकान में किराए पर रहता था. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करा लिया है और मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है. पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

satna news hindi

Trending news

satna news hindi
सतना में 11 साल के मासूम का शव नीले ड्रम में मिला, सनसनीखेज वारदात से दहला इलाका
khandwa news hindi
रुखसार की रुखसती नहीं राधिका बन हुई विदाई, श्रीराम के जयकारों के साथ संपन्न हुई शादी
Indore Hiranagar murder
पापा को छोड़ दो...बिलखता रहा मासूम, बदमाशों ने बेटे सामने पिता को गोदा चाकू...
badora krishi mandi
Betul News: बडोरा मंडी में एंट्री बंद होने पर बवाल, 3 दिन से परेशान किसानों का फूटा
Gwalior news Hindi
पोते ने अपनी 70 साल की दादी का हाथ चबाया, दिखने लगी हड्डी; खून से लथपथ हुआ...
Mohan Yadav
CM मोहन यादव बोले- बहनों की इच्छा कुचलने वालों को कब्र से निकालकर दी जाएगी सजा
Satna
थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चे कैसे हुए HIV संक्रमित, 4 महीने की जांच के बाद खुलासा
gwalior news
iPhone के डिब्बे में पत्थर भरकर छूमंतर हुआ डिलीवरी बॉय, कंपनी को लगाया लाखों का चूना
mp news
MP में बैंक सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट, CCTV से लेकर हर पहलू की सघन जांच
indore news
राहुल बनकर लव ट्रैप में फंसाया, फिर किया रेप, सच सामने आने पर शुरू हुआ ब्लैकमेल...