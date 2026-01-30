बीटेक छात्र ने छेनी-हथौड़े से काट डाली एयरपोर्ट की 9 इंच मोटी दीवार, वजह जानकार पुलिस के भी उड़ गए होश; झाड़ियों में छिपकर मारता था सेंध

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बीटेक के छात्र ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है. छात्र ने सतना एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को छेनी-हथौड़े से काटकर भीतर घुसपैठ और चोरी करने की कोशिश की है. छात्र ने करीब 9 इंच मोटी बाउंड्री को छेनी-हथौड़े से काटा ताकी वो वहां से एयरपोर्ट के इलेक्ट्रोनिक सामान पर बड़ा हाथ मार सके.

सतना एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सेंध

दरअसल, सतना एयरपोर्ट आदर्श नगर की ओर सुनसान इलाके की तरफ पड़ता है. छात्र बीते 3-4 दिनों तक एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल पर नजर रखे हुए था. वो लगातार तीन-चार दिनों से शाम को झाड़ियों की आड़ में छिपता और फिर छेनी-हथौड़े की मदद से धीरे-धीरे सुराग बना रहा था. बुधवार तक वो बाउंड्री वॉल में लगभग

9 इंच मोटी सेंध लगा चुका था.

पुलिस को किया गुमराह

वॉल में सुराग बनाने के बाद आरोपी ने रनवे के पास स्थित बाउंड्री वॉल तोड़कर अवैध रूप से एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया. जब एयरपोर्ट कर्मियों की नजर पड़ी तब जाकर आरोपी का भांडा फूटा और उसकी चोरी पकड़ी गई. एयरपोर्ट में कार्यरत इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर ने पुलिस को इस बारे में सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी छात्र चंदन पाल (19) को पकड़ लिया. पहले तो उसने पुलिस को गुमराह किया कि पिल्ले को पकड़ने के लिए सुराग बनाई थी लेकिन फिर बाद में उसने कबूला कि एयरपोर्ट से कुर्सी और कंप्यूटर चोरी करने की नीयत से उसने बाउंड्री वॉल में तोड़फोड़ की है.

पुलिस ने जब्त किया छेनी-हथौड़ा

पुलिस ने आरोपी के पास से छेनी हथौड़ा, मोबाइल और साइकिल जब्त की है. वहीं एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकी भविष्य में फिर कोई ऐसा न कर पाए. आरोपी के खिलाफ चोरी, सेंधमारी और पबल्कि प्रॉपर्टी डैमेड प्रीवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

