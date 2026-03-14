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ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा महंगा, ट्रेन में डांस कर रहे तीन युवकों पर केस दर्ज, रेलवे की चादर ओढ़ा था

Satna News-सतना में आरपीएफ ने ट्रेन में रील बनाने के लिए डांस करने वाले तीन यात्रियों पर केस दर्ज किया है. ट्रेन में सफर कर सहयात्रियों की शिकायत पर आरपीएफ ने तीनों अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर पहचान शुरू कर दी है. यात्रियों ने सिर पर चादर ओढ़कर डांस किया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:30 AM IST
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ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा महंगा, ट्रेन में डांस कर रहे तीन युवकों पर केस दर्ज, रेलवे की चादर ओढ़ा था

MP News-रायपुर से लखनऊ जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में कुछ यात्रियों को रील बनाना महंगा पड़ गया. ट्रेन में गुरुवार रात रील बनाने के लिए डांस कर रहे तीन यात्रियों पर सतना आरपीएफ ने केस दर्ज किया है. यात्रियों ने रील बनाने के लिए चादर ओढ़कर डांस किया था. सहयात्रियों की शिकायत के आधार पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत मामला दर्ज किया गया. तीनों अज्ञात लोगों की पहचान शुरू कर दी गई है. 

सिर पर चादर ओढ़कर बनाया वीडियो
जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की है. ट्रेन के जी-1 कोर्च की बर्थ नंबर 16 के पास यह वीडियो बनाया गया. ट्रेन के सतना पहुंचने से कुछ ही देर पहले एक युवक ने रेलवे की चादर सिर पर ओढ़ ली. इसके बाद कोच के बीचों-बीच डांस करना शुरू कर दिया. युवक के साथ मौजूद महिलाएं उसका वीडियो बना रही थीं. कुछ ही देर में दो अन्य युवक भी उसी चादर को ओढ़कर डांस में शामिल हो गए. 

लोगों को हुए परेशान
करीब दो मिनट तक तीनों युवक एक ही चादर ओढ़कर डांस करते रहे. इस कारण कोच के बीच का रास्ता भी कुछ समय के लिए बाधित हुआ. रास्ता रुकने की वजह सफर कर अन्य यात्रियों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा. कोच में बैठे यात्रियों में इसे लेकर नाराजगी भी देखी गई. कोच में एक परिवार भी यात्रा कर रहा था. 

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यात्रियों ने की शिकायत
कोच में मौजूद कुछ यात्रियों ने इस घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. शुक्रवार को यात्रियों ने यह वीडियो रेलवे अधिकारियों को भेजकर शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत में यह बताया गया कि युवकों की इस हरकत से कोच का रास्ता रुक गया, जिससे यात्रियों के आवागमन में परेशानी हुई और उन्हें असुविधा का सामना भी करना पड़ा. 

परेशान करने वालों पर होगी कार्रवाई
इस मामले को लेकर आरपीएफ पोस्ट सतना के प्रभारी वीके यादव ने बताया कि शुक्रवार को वीडियो उनके पास पहुंचा था. प्रारंभिक जांच में डांस अश्लील नहीं पाया गया, लेकिन इस वजह से यात्रियों को हुई असुविधा के चलते रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि ट्रेन या स्टेशन परिसर में इस तरह की रील बनाकर यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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