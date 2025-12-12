Advertisement
एक हाथ में पैर...दूसरे में कट्टा, खून से लथपथ थाने पहुंचा घायल; विद्युत चपरासी पर हमला CCTV में कैद

Satna News: सतना में विद्युत विभाग के चपरासी को विकलांग व्यक्ति गोली मारकर फरार हो गया. इस घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है. हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:44 PM IST
विद्युत चपरासी पर हमला CCTV में कैद
विद्युत चपरासी पर हमला CCTV में कैद

Satna Crime News: सतना जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार की देर शाम एक बड़ा मामला सामने आया है. जहां पर एक विकलांग व्यक्ति ने विद्युत विभाग के चपरासी को गोली मार दी. गंभीर घायल कर्मचारी के सीने में बाएं तरफ गोली लगी है. घायल का नाम रामनरेश वर्मा उम्र 60 वर्ष है जो कि सतना शहर के प्रेम नगर विद्युत विभाग में चपरासी के पद पर पदस्थ है. रामनरेश अमदरा थाना क्षेत्र के नौगांवा गांव के निवासी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, हमेशा की तरह गुरुवार को भी वह प्रेम नगर कार्यालय से नौकरी से छूटने के बाद स्टेशन जा रहे थे. जहां से ट्रेन पकड़ कर मैहर होते हुए अमदरा अपने गांव जाना था. ऑफिस से पटरी के किनारे किनारे रामनरेश स्टेशन जा रहे थे. इसी बीच प्रेम नगर अंडर ब्रिज के पास उसे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कट्टे से गोली मार दी गई. जिससे रामनरेश के सीने में बाई तरफ गोली लगी है.

पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
तभी दिव्यांग आरोपी के पास से पिस्टल घायल रामनरेश के हांथ लगा और आरोपी लंगड़ाते हुए भाग गया. जिसका CCTV फुटेज सामने आया. तत्काल घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां घायल का उपचार जारी है. वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी हुई थी. उसके बाद पुलिस में आज इस मामले के विकलांग आरोपी राजेंद्र सोनी उम्र 44 वर्ष निवासी संग्राम कॉलोनी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिह्नित करते हुए गिरफ्तार कर लिया है.

बदला लेने के चलते मारी गोली
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पूछताछ में सामने आया है कि बीते सप्ताह वही ट्रेन से कटनी की ओर जा रहा था. इसी दौरान उसे रामनरेश वर्मा सीट में बैठे दिखे. तभी विकलांग ने रामनरेश वर्मा से कहा कि मैं विकलांग हूं मुझे भी बैठा दीजिए. रामनरेश ने विकलांग की एक न सुनी और उसे डांट दिया. तभी विकलांग राजेंद्र सोनी ने कहा कि मुझे क्यों डांट रहे हो इतने में उसे रामनरेश ने थप्पड़ जड़ दिए. बस इसी बात का बदला लेने के लिए राजेंद्र सोनी में ठान ली थी और रामनरेश वर्मा की रैकी करने लगा.

(रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना)

