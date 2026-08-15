स्वतंत्रता दिवस पर 12 बंदियों की रिहाई, सतना केंद्रीय जेल से 3 लखपति बनकर निकले

रिहा होने वाले प्रत्येक बंदी को श्रीफल, आध्यात्म से जुड़ने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव के लिए फलदार पौधा, लंच पैकेट, बंदी पारिश्रमिक पासबुक और रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया. केंद्रीय जेल अधीक्षक ने बंदियों को अपराध से दूर रहने, अपने शेष जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अच्छे कार्य करने की समझाइश दी. रिहा होने वाले बंदियों में सोमू कोल, लालजी कुशवाहा, कमलेश उर्फ नंदलाल उर्फ चब्बू मवासी, पप्पू बसोर, संतोष उर्फ चार्ली आदिवासी, राजकुमार उर्फ चुनकू लोध, राजाराम अहिर, रामसिंह महदेले, बैजनाथ राजपूत, नंदकिशोर अहिरवार, रंधीर लोधी और आशीष उर्फ बाबा तिवारी शामिल हैं.