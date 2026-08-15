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स्वतंत्रता दिवस पर 12 बंदियों की रिहाई, सतना केंद्रीय जेल से 3 लखपति बनकर निकले

Satna News: 15 अगस्त के मौके पर केंद्रीय जेल सतना से 12 बंदियों को रिहा किया गया. सभी रिहा हुए बंदियों को जेल अधीक्षक द्वारा एक-एक फलदार पौधा दिया गया. इसके साथ ही बंदियों को भविष्य में अच्छे कार्य करने और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर जीवन बिताने का संदेश दिया गया.

Written BySanjay LohaniEdited ByManish kushawah
Published: Aug 15, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:22 PM IST
स्वतंत्रता दिवस पर 12 बंदियों की रिहाई, सतना केंद्रीय जेल से 3 लखपति बनकर निकले
Image Credit: ZEE MEDIA

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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