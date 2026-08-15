स्वतंत्रता दिवस पर 12 बंदियों की रिहाई, सतना केंद्रीय जेल से 3 लखपति बनकर निकले

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Satna Central Jail News: मध्य प्रदेश में आज 15 अगस्त, 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की अन्य जेलों के साथ सतना केंद्रीय जेल से भी 12 बंदियों को रिहा किया गया. जेल में अपने अपराधों की सजा काटने के बाद इन बंदियों को आजादी मिली है. आपको बता दें कि केंद्रीय जेल सतना से राज्य शासन को रिहाई के लिए 13 बंदियों का प्रस्ताव भेजा गया था. इनमें से रिहाई के लिए पात्र एक वृद्ध बंदी की पैरोल (अवकाश) के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण 12 बंदियों को रिहा किया गया.
रिहा होने वाले प्रत्येक बंदी को श्रीफल, आध्यात्म से जुड़ने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव के लिए फलदार पौधा, लंच पैकेट, बंदी पारिश्रमिक पासबुक और रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया. केंद्रीय जेल अधीक्षक ने बंदियों को अपराध से दूर रहने, अपने शेष जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अच्छे कार्य करने की समझाइश दी. रिहा होने वाले बंदियों में सोमू कोल, लालजी कुशवाहा, कमलेश उर्फ नंदलाल उर्फ चब्बू मवासी, पप्पू बसोर, संतोष उर्फ चार्ली आदिवासी, राजकुमार उर्फ चुनकू लोध, राजाराम अहिर, रामसिंह महदेले, बैजनाथ राजपूत, नंदकिशोर अहिरवार, रंधीर लोधी और आशीष उर्फ बाबा तिवारी शामिल हैं.
उम्रकैद की सजा काट रहे थे
इस बारे में जेल अधीक्षक लीना कोष्टा ने बताया कि 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय जेल सतना से राज्य शासन की माफी के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे 12 बंदियों को रिहा किया गया. इनमें सतना जिले के 4, छतरपुर के 4 और पन्ना जिले के 4 बंदी शामिल हैं. सभी बंदी आजीवन कारावास और धारा 302 के तहत सजा काट चुके हैं. जेल में सभी बंदियों ने अपने किए अपराधों पर पश्चाताप किया है और अब वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अच्छे कार्य कर सकें, इसी उद्देश्य से उन्हें रिहा किया गया है.
12 बंदियों को मिली राशि
उन्होंने बताया कि आज रिहा किए गए 12 बंदियों में से तीन को एक लाख रुपये से अधिक की राशि पारिश्रमिक के रूप में मिली है. इनमें रामसिंह को 1 लाख 4 हजार रुपये, नंदकिशोर को 1 लाख 10 हजार रुपये और संतोष उर्फ चार्ली को 1 लाख 2 हजार रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुए हैं.
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