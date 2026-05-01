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न घोड़ा, न बग्घी...सतना में जब ई-रिक्शे पर निकली 104 दूल्हों की बारात, महापौर ने निजी खर्च से पेश की मिसाल

Unique Wedding Procession: सतना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 104 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. खास बात यह रही कि पहली बार महापौर ने अपनी निजी खर्च पर 104 दूल्हों की बारात ई-रिक्शा से निकाली, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही.

 

Written By  Sanjay Lohani|Edited By: Pooja|Last Updated: May 01, 2026, 05:16 PM IST
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न घोड़ा, न बग्घी...सतना में जब ई-रिक्शे पर निकली 104 दूल्हों की बारात, महापौर ने निजी खर्च से पेश की मिसाल

Unique Wedding Procession: सतना में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 104 जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधे. बड़ी बात यह है कि पहली बार महापौर ने अपने निजी खर्च से 104 दूल्हों की बारात - रिक्शा से निकाली. यह बारात लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र बनी रही.  वही बेटियों को 49 हजार रुपए राशि का चेक प्रतीकात्मक स्वरूप दिया गया.

मध्यप्रदेश में सभी जिलों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब वर्ग के लिए विवाह सम्पन्न कराया जा रहा है. इसी के तहत सतना जिले में नगर निगम द्वारा गरीब वर्ग से प्राप्त हुए 155 आवेदन को स्फूटनी करने के बाद कुल 104 जोड़े के रिकॉर्ड सही पाए गए. जिसके बाद 1 मई को इन सभी जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया. इसमें मुख्य बात यह रही इस बार मध्यप्रदेश शासन द्वारा बीपीएल कार्ड धारी को ही इस योजना में शामिल किया गया. जिसमें वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों में किसी एक का बीपीएल कार्ड होना चाहिए. यानी गरीबी रेखा का राशन कार्ड धारी. जिससे कि इन्हें गरीब वर्ग के अंतर्गत शामिल कर इनका विवाह सम्पन्न कराया जा सके. जिसके लिए आवेदन को प्रकिया शुरू की गई और आवेदन प्राप्त होने पर उसका सत्यापन यानी पूरी जांच कराई गई. जिसमें त्रुटियां पाई गई उन्हें निरस्त कर दिया गया. जिनके रिकॉर्ड सही पाए गए उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शामिल किया गया.

104 जोड़ों का विवाह हुआ सम्पन्न
आज नगर निगम द्वारा 104 जोड़े का विवाह सम्पन्न कराया गया. इसमें दिलचस्प बात यह रही कि नगर निगम महापौर योगेश ताम्रकार ने अपने निजी खर्च पर करीब 30 ई रिक्शा में 104 दूल्हे को शहर के वेंकटेश मंदिर से बारात निकाली और वेंकट क्रमांक 2 मैदान में बरात पहुंची. जहां पर सभी का विवाह हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न कराया गया, जिसमें दूल्हा-दुल्हन से एक दूसरे के साथ सात फेरे लेकर एक दूसरे के जीने की कसमें वादे किए. इसके साथ महापौर योगेश ताम्रकार ने बताया कि आज दाम्पत्य सूत्र में बंधे 104 जोड़े का विवाह सम्पन्न हुआ है. जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 49 हजार रुपए राशि चेक के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से दिया गया. जिसके बाद जिनका विवाह सम्पन्न हुआ है उन जोड़ो में प्रति बेटियों के खाते में 49 हजार की राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा भेजी जाएगी. इसमें नगर निगम सीमा क्षेत्र की बेटी ये बेटा होना संभव था. जिसके अंतर्गत अधिकाश बेटियां नगर निगम सीमा क्षेत्र की तो बेटे कटनी, पन्ना, मैहर सहित अन्य जिले के शामिल हुए.

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