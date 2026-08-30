/मंदाकिनी का रौद्र रूप...चित्रकूट में घर-दुकानें डूबीं, 42 साल पुराना पुल बहा, हेलीकॉप्टर से 650 लोगों को निकाला

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Mandakini River Flood: सतना में 14 घंटे तक हुई लगातार बारिश ने शनिवार को चित्रकूट की तस्वीर बदल दी. धार्मिक नगरी में मंदाकिनी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि नदी का पानी घाटों से निकलकर बस्तियों, बाजारों और घरों तक पहुंच गया. लगभग 42 साल पुराना, 25 फीट ऊंचा और 300 मीटर चौड़ा नदी का बड़ा पुल भी तेज बहाव में बह गया. कहीं सड़क पर नाव चलती नजर आई तो कहीं लोग अपने घरों और होटलों की छतों पर बैठकर मदद का इंतजार करते रहे. कई इलाकों में दो मंजिला मकान तक पानी में डूब गए. चारों तरफ पानी था और इसी पानी के बीच लोग अपने घर, सामान और जिंदगी भर की जमा-पूंजी को डूबते देखते रहे.
सबसे ज्यादा मार रामघाट, राघव प्रयाग घाट, कामता, नयागांव, आरोग्यधाम, पुरानी लंका चौराहा, बाजार क्षेत्र, खटकाना मोहल्ला, क्योतरा, रामायणी कुटी और जानकीकुंड में दिखाई दी. मंदाकिनी का पानी घरों में घुसा तो लोग जरूरी सामान लेकर छतों पर पहुंच गए. कई परिवारों के सामने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखने की चुनौती थी. नीचे घरों में पानी बढ़ता रहा और ऊपर छतों पर बैठे परिवार मदद की राह देखते रहे.
घर डूबे तो गृहस्थी भी बह गई
देर शाम बाढ़ का पानी उतरने के बाद तबाही का असली मंजर सामने आया. घरों में रखा राशन, कपड़े, बिस्तर, फर्नीचर और घरेलू सामान पानी में खराब हो गया. कई परिवारों के लिए यह सिर्फ जलभराव नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत उजड़ जाने जैसा है. जिन घरों में कुछ घंटे पहले तक खाना पक रहा था, वहां पानी भरा था. जिन दुकानों में रोज श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, वहां सामान पानी में डूबा था. मंदाकिनी तट की करीब 400 दुकानें बाढ़ की चपेट में आ गईं.
छतों पर फंसे लोगों तक पहुंचा हेलीकॉप्टर
हालात बिगड़ने पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. सेना के दो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए. घरों और होटलों की छतों पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई. वहीं, SDRF की टीम ने मोटरबोट के जरिए बाढ़ के पानी के बीच पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया. देर रात तक करीब 650 लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में पहुंचाया गया. जिन लोगों ने रात छतों पर डर के बीच गुजारी, उनके लिए मोटरबोट और हेलीकॉप्टर किसी उम्मीद से कम नहीं थे.
20 घंटे अंधेरे में डूबा रहा पूरा इलाका
बाढ़ के बीच बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई. पूरे क्षेत्र में करीब 20 घंटे तक ब्लैकआउट रहा. चारों तरफ पानी और ऊपर से घना अंधेरा. ऐसे में छतों पर फंसे परिवारों के लिए हर गुजरता घंटा भारी पड़ता रहा. चित्रकूट के प्रमुख तीर्थस्थल सती अनसूया, गुप्तगोदावरी और स्फटिक शिला भी बाढ़ से प्रभावित हुए. आश्रमों, मठों और मंदिरों में रखा सामान तेज बहाव में बहता नजर आया. जिस चित्रकूट में श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं, वहां इस बार पानी ने मंदिरों और आश्रमों की चौखट तक को अपनी चपेट में ले लिया. जिले के नदी-नाले उफान पर होने से सतना-चित्रकूट मार्ग देर रात तक बाधित रहा. दोपहर में जिला मुख्यालय से CEO जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह और अपर कलेक्टर विकास सिंह भी सीधे चित्रकूट नहीं पहुंच सके. उन्हें कालिंजर होकर चित्रकूट पहुंचना पड़ा.
जिंदगी फिर पटरी पर कब लौटेगी?
चित्रकूट में अब पानी उतरने का इंतजार है. लेकिन पानी उतरने के बाद भी सवाल यही रहेगा कि जिन घरों की गृहस्थी बह गई, जिन दुकानों का सामान बर्बाद हो गया और जिन परिवारों ने रात छत पर बैठकर गुजारी, उनकी जिंदगी फिर पटरी पर कब लौटेगी? मंदाकिनी शांत हो जाएगी, घाटों पर फिर आरती होगी, श्रद्धालु भी लौटेंगे. लेकिन इस बाढ़ ने चित्रकूट के हजारों परिवारों के दिल में जो डर और दर्द छोड़ा है, उसकी लहरें लंबे समय तक नहीं थम पाएंगी. आंखों में आंसू लिए पार्लर और स्टूडियो चलाने वाली अनीता ने बताया कि सुबह उठे तो दुकानें पूरी तरह जलमग्न थीं. सारा सामान पानी में डूबा हुआ था. उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों दुकानों का लाखों रुपये का सामान बर्बाद हो गया, इसकी भरपाई अब कैसे होगी.