मजिस्ट्रेट के घर की बत्ती हुई गुल, तो पूरे शहर की लाइट करा दी बंद...दादागिरी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा

Chitrakoot Power Cut-पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंधड़ और फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो पुलिसकर्मी की अड़ी के कारण धर्मनगरी चित्रकूट में लगातार दूसरी रात भी ब्लैक आउट रही. भीषण गर्मी और दमघोटू उमस के बीच पावर कट होने से चित्रकूट में त्राहि-त्राहि मच गई. आरोप है कि अपने घर की लाइट खराब होने से नाराज मजिस्ट्रेट ने बिजली सब-स्टेशन पहुंचकर ऑपरेटन को धमकाया और पूरे शहर की बिजली बंद करवा दी.

रात भर बिजली रही गुल

बिजली के साथ जल संकट गहराने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, बड़ी संख्या में भीड़ रजौला स्थित विद्युत कंपनी के पावर हाउस पर पहुंच गई. जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ.घटना की खबर पर पुलिस के साथ नायब तहसीलदार कमलेश सिंह भदौरिया भी मौके पर पहुंचे. देर रात तक चित्रकूट की बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई थी. मझगवां स्थित 33/11 केवी पावर स्टेशन से चित्रकूट के रजौला और प्रमोदवन बस स्टेशन कनेक्ट हैं. रजौला से 4 और प्रमोदवन में 2 फीडर हैं. पावर सप्लाई रजौला से बंद की गई. पूरी रात शहर की बिजली गुल रही.

मजिस्ट्रेट ने दिखाया रसूख

विद्युत कंपनी के ड्यूटी में तैनात कर्मचारी ने बताया कि रात तकरीबन एक बजे चित्रकूट में तेज रफ्तार से आंधी तूफान में समूचे चित्रकूट की बिजली बंद हो गई. भारी मशक्कत के बाद शुक्रवार को शाम को 5 बज कर 45 मिनट पर आपूर्ति बहाल तो हुई. लेकिन गतिरोध तब आ गया जब मजिस्ट्रेट और दो पुलिसकर्मी विद्युत कंपनी के रजौला स्थित 33/11 केवी सब स्टेशन पहुंचे और ऑपरेटर पंकज सेन को डरा धमका कर पूरे शहर की लाइट बंद करा दी. ऑपरेटर का मोबाइल छुड़ा लिया और तीनों वहीं पर कुर्सी डाल कर बैठ गए। इनका कहना था कि जब तक उनके घर की लाइट नहीं सुधरेगी तब तक पूरा चित्रकूट ब्लैक आउट रहेगा.

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भीड़ पहुंची थाने

उधर, 18 घंटे बाद सिर्फ 15 मिनट बिजली मिलने से सैकड़ों की संख्या में नाराज लोग रजौला सब स्टेशन पहुंच गए. भीड़ बढ़ती देख तीनों रसूखदार तो मौका भांप कर निकल गए. लेकिन आक्रोशित भीड़ इस मांग पर अड़ गई कि जब तक पूरे शहर की बिजली बंद कराने वालों के खिलाफ पुलिस मामला नहीं दर्ज करती है तब तक पावर की आपूर्ति नहीं होने दी जाएगी. मौके पर पहुंचे जेई प्रवीण वर्मा और आपरेटर पंकज सेन को साथ लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग चित्रकूट थाने पहुंचे. रजौला सब स्टेशन के ऑपरेटर ने लिखित शिकायत की है. चित्रकूट पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है.

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