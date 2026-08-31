चित्रकूट में बाढ़ का खतरा बरकरार, मंदाकिनी का जलस्तर 137.05M, अलर्ट के बीच 500 जवान तैनात

राज्य चुनें
Mandakini River: चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बारिश के बीच सड़कों पर जमा कीचड़ हटाना चुनौती बना हुआ है, लेकिन सफाई अभियान लगातार जारी है. नगर परिषद चित्रकूट का अमला पहले से ही रोड क्लियर करने में जुटा है. वहीं सतना नगर निगम से पहुंची टीम ने भी सफाई अभियान शुरू कर दिया है. जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों से कीचड़ और मलबा हटाया जा रहा है.
मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है. रुक-रुककर हो रही बारिश को देखते हुए पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, मंदाकिनी नदी में बाढ़ का अधिकतम स्तर 139.60 मीटर है. सोमवार सुबह 6 बजे आरोग्य धाम के पास नदी का जलस्तर 137.05 मीटर दर्ज किया गया. जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है. मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे जलस्तर और बढ़ने की आशंका है.
कई परिवार बर्बाद
शनिवार को मंदाकिनी नदी के उफान पर आने से चित्रकूट में बाढ़ की स्थिति बन गई थी. सैकड़ों लोगों के घरों में पानी भर गया और कई परिवारों की गृहस्थी बर्बाद हो गई. जलस्तर कम होने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री भी चित्रकूट पहुंचे थे और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया था. अब प्रशासन बाढ़ प्रभावित परिवारों के मकानों और हुए नुकसान का सर्वे करा रहा है. लोगों के लिए भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने के साथ टैंकरों के जरिए पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है.
राहत टीमें सक्रिय
बाढ़ और भारी बारिश की चेतावनी के बीच चित्रकूट में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. 500 से ज्यादा जवानों को संवेदनशील इलाकों और घाटों पर तैनात किया गया है. रामघाट सहित नदी किनारे के क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है. यूपी-एमपी को जोड़ने वाले पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से के पास भी भारी पुलिस बल तैनात है. प्रशासन ने नदी के आसपास आवाजाही पर भी रोक लगाते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम और राहत टीमें भी सक्रिय हैं.
पुलों की निरीक्षण
वहीं आज चित्रकूट पहुंचे लोक निर्माण विभाग के सेतु विभाग के चीफ इंजीनियर गोपाल सिंह क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों का निरीक्षण कर रहे हैं. प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने और रास्तों को सुचारू करने की है. कलेक्टर, एसपी समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी चित्रकूट में मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं. लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी-नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट