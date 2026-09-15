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मोबाइल चोरी का शक... दुकान के अंदर नाबालिग के साथ क्या हुआ? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

सतना के चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग को दुकान के अंदर बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है. पिता की शिकायत पर 3 सितंबर को मामला दर्ज हुआ था. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए हैं.

Written BySanjay Lohani
Published: Sep 15, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:18 PM IST
मोबाइल चोरी का शक... दुकान के अंदर नाबालिग के साथ क्या हुआ? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
Image Credit: AI Generated Images

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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