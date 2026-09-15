मोबाइल चोरी का शक... दुकान के अंदर नाबालिग के साथ क्या हुआ? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

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सतना जिले के चित्रकूट स्थित पर्यटन स्थल गुप्त गोदावरी में मोबाइल चोरी के शक में एक 8 वर्षीय नाबालिग को निर्वस्त्र कर बंधक बनाने और बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया. पीड़ित के पिता की शिकायत पर चित्रकूट थाने में 3 सितंबर को ही प्रकरण दर्ज किया जा चुका है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, गुप्त गोदावरी में राजेश पटेल की मोबाइल की दुकान है. आरोप है कि मोबाइल चोरी के शक में राजेश पटेल और दो अन्य, नाबालिग को दुकान के अंदर ले गए. यहां बच्चे के कपड़े उतारकर उसके हाथ-पैर बांध दिए गए और उसकी पिटाई की गई.
पीड़ित के पिता का आरोप
पीड़ित के पिता का आरोप है कि जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वे दुकान पर पहुंचे और वीडियो बनाते हुए शटर उठाकर अंदर घुसे. इसी दौरान आरोपियों ने उनका मोबाइल छीन लिया. पिता का यह भी आरोप है कि बच्चे को करंट लगाकर टॉर्चर किया गया और उसके पैरों के नाखून तक उखाड़े गए. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नाबालिग के साथ मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है.
12 दिन पुराना है केस
पुलिस के मुताबिक घटना करीब 12 दिन पुरानी है. पीड़ित के पिता की तहरीर पर 3 सितंबर को चित्रकूट थाने में मामला दर्ज किया गया था. मंगलवार को घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.
पुलिस जांच कर रही है
पुलिस ने बताया कि पिता की शिकायत पर 3 सितंबर को आरोपी राजेश पटेल पिता भैरमदीन पटेल, रिंकू पटेल पिता हीरालाल पटेल और शिवाकांत पटेल पिता स्वर्गीय कमलेश पटेल निवासी ग्राम टेढ़ी थाना नयागांव के खिलाफ अपराध क्रमांक 325/26 धारा 271(1).133.120(1).296(A).115(2).351(2).3(5) bns के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. पुलिस मामले में सामने आए वीडियो और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.