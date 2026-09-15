मोबाइल चोरी का शक... दुकान के अंदर नाबालिग के साथ क्या हुआ? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

पीड़ित के पिता का आरोप

पीड़ित के पिता का आरोप है कि जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वे दुकान पर पहुंचे और वीडियो बनाते हुए शटर उठाकर अंदर घुसे. इसी दौरान आरोपियों ने उनका मोबाइल छीन लिया. पिता का यह भी आरोप है कि बच्चे को करंट लगाकर टॉर्चर किया गया और उसके पैरों के नाखून तक उखाड़े गए. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नाबालिग के साथ मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है.