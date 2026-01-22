थाने की खबर सुनते ही पिता को आया सदमा, सोहौला में शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत

Satna Police News: सतना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सोहौला में गुरुवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई. यहां शिक्षक रामप्रसाद वर्मा (57) की हार्ट अटैक से मौत हो गई. रामप्रसाद अमिलिया प्राथमिक शाला, संकुल कुलगढ़ी में पढ़ाते थे. वर्तमान में उन्हें बीएलओ का भी प्रभार दिया गया था. परिवार वालों का कहना है कि वे रोज की तरह सुबह जल्दी उठे थे और स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े.

वहीं परिजनों ने आगे बताया कि बुधवार रात उनके छोटे बेटे रोहित वर्मा के साथ थाने से जुड़ा एक मामला हुआ था. उसी की जानकारी गुरुवार सुबह बड़े बेटे करण अपने पिता को दे रहा था. बातचीत के दौरान जैसे ही रामप्रसाद को पूरी घटना का पता चला, उन्हें सीने में तेज दर्द उठा. वे कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़े. घबराए परिजन आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दरअसल, बुधवार रात करीब 8:30 बजे रोहित वर्मा अपने दोस्तों अंकित शुक्ला, ऋषभ सिंह और एक अन्य युवक के साथ सोहौला मैदान में खड़ा था. वहां उनकी बाइक भी मौजूद थी. इसी दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी युवकों को बाइक समेत थाने ले गई. बाद में सूचना मिलने पर रोहित का बड़ा भाई करण रात करीब 11 बजे थाने पहुंचा, जहां उसे बाइक के चालान की जानकारी दी गई.

पुलिस पर परिजनों के सवाल

वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि रोहित की बाइक तो जब्त कर ली गई, लेकिन उसके दोस्त अंकित की बाइक 500 रुपए लेकर छोड़ दी गई. वहीं इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई थी और नियमों के अनुसार ही बाइक जब्त की गई है. मामले को लेकर इलाके में चर्चा बनी हुई है.

रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना

