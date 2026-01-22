Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3083187
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

थाने की खबर सुनते ही पिता को आया सदमा, सोहौला में शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत

Satna Bike Challan News: सतना में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शिक्षक की हार्टअटैक से मौत हो गई है. दरअसल, शिक्षक के बेटे की बाइक का चालान कटने की खबर सुनते ही सीने में दर्द हुआ. उसके बाद, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शिक्षक की मौत हो गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Satna Bike Challan News
Satna Bike Challan News

Satna Police News: सतना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सोहौला में गुरुवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई. यहां शिक्षक रामप्रसाद वर्मा (57) की हार्ट अटैक से मौत हो गई. रामप्रसाद अमिलिया प्राथमिक शाला, संकुल कुलगढ़ी में पढ़ाते थे. वर्तमान में उन्हें बीएलओ का भी प्रभार दिया गया था. परिवार वालों का कहना है कि वे रोज की तरह सुबह जल्दी उठे थे और स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े.

वहीं परिजनों ने आगे बताया कि बुधवार रात उनके छोटे बेटे रोहित वर्मा के साथ थाने से जुड़ा एक मामला हुआ था. उसी की जानकारी गुरुवार सुबह बड़े बेटे करण अपने पिता को दे रहा था. बातचीत के दौरान जैसे ही रामप्रसाद को पूरी घटना का पता चला, उन्हें सीने में तेज दर्द उठा. वे कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़े. घबराए परिजन आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दरअसल, बुधवार रात करीब 8:30 बजे रोहित वर्मा अपने दोस्तों अंकित शुक्ला, ऋषभ सिंह और एक अन्य युवक के साथ सोहौला मैदान में खड़ा था. वहां उनकी बाइक भी मौजूद थी. इसी दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी युवकों को बाइक समेत थाने ले गई. बाद में सूचना मिलने पर रोहित का बड़ा भाई करण रात करीब 11 बजे थाने पहुंचा, जहां उसे बाइक के चालान की जानकारी दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पर परिजनों के सवाल
वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि रोहित की बाइक तो जब्त कर ली गई, लेकिन उसके दोस्त अंकित की बाइक 500 रुपए लेकर छोड़ दी गई. वहीं इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई थी और नियमों के अनुसार ही बाइक जब्त की गई है. मामले को लेकर इलाके में चर्चा बनी हुई है.
रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

satna news

Trending news

satna news
थाने की खबर सुनते ही पिता को आया सदमा, सोहौला में शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत
Chhattisgarh CM
'75 लाख करोड़ GSDP का लक्ष्य...', सीएम साय ने बताया प्रदेश के विकास का रोडमैप
chhattisgarh news
नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय, डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कैसे बदल रही तस्वीर
chhattisgarh news
विकसित छत्तीसगढ़ की रखी आधारशिला, डिप्टी CM अरुण साव ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
chhattisgarh news
'हर मोर्चे पर महिलाओं को बना रहे सशक्त...', ZEE MP-CG के मंच पर बोलीं मंत्री
indore news
बदले की आग में प्रेमी ने रची साजिश, पूर्व प्रेमिका के ससुराल भेजता था अश्लील खत
chhattisgarh news
शिक्षा के क्षेत्र में 'छत्तीसगढ़ मॉडल', मंत्री गजेंद्र यादव ने गिनाईं उपलब्धियां
chhattisgarh news
'2047 तक 75 लाख करोड़ का GSDP पहुंचेगा', ZEE MP-CG के सबसे बड़े मंच पर CM साय ने बताया रोडमैप
Mohan Yadav
उज्जैन में योग केंद्र की होगी स्थापना! यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल का फैसला
mp news
'हनुमान जी आदिवासी थे'... उमंग सिंघार का बड़ा बयान, आदिवासियों को बताया राम की शक्ति