'नौकरी कोई छीन नहीं सकता जो उखाड़ना है उखाड़ लो...',कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू, जगाने पर भड़क उठे

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में कलेक्ट्रेट भवन से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सेवा की गरिमा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है. यहां ट्राइबल विभाग में पदस्थ बड़े बाबू आशुतोष मिश्रा काम के घंटों के दौरान अपनी निर्धारित सीट पर बैठने के बजाय अपने दफ्तर की मेज पर सोते हुए पाए गए. जब ​​वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस लापरवाही का वीडियो बनाना शुरू किया और उनसे पूछा कि वे ड्यूटी के समय क्यों सो रहे हैं, तो बाबू ने उचित व्यवहार करने के बजाय आक्रामक रुख अपना लिया और गाली-गलौज करने लगे.

नींद में खलल पड़ने पर भड़के

नींद में खलल पड़ने से नाराज कर्मचारी ने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि गाली-गलौज भी की. वीडियो में बाबू स्पष्ट रूप से यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि "जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मेरी नौकरी कोई नहीं छीन सकता."

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ड्यूटी के दौरान कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू

मिली जानकारी के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में संचालित ट्राइबल विभाग में पदस्थ बड़े बाबू आशुतोष मिश्रा ड्यूटी के घंटों के दौरान कार्यालय के अंदर एक डेस्क पर आराम करते हुए पाए गए. जब ​​वहां मौजूद लोगों ने उन्हें जगाने की कोशिश की और पूछा कि वे ड्यूटी पर रहते हुए क्यों सो रहे हैं, तो बड़े बाबू ने अपनी गलती मानने के बजाय गुस्से में आकर भड़क उठे. जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका वीडियो बनाया जा रहा है, तो वे और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और गाली-गलौज करने लगे.

नौकरी कोई छीन नहीं सकता- बाबू

कैमरे के ठीक सामने एक खुली चुनौती देते हुए बाबू ने कहा कि, मेरी नौकरी कोई नहीं छीन सकता, जो उखाड़ना है उखाड़ लो. दफ्तर के भीतर इस तरह का हाई-वोल्टेज ड्रामा और अनुशासनहीनता प्रशासन के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती है. अब यह देखना बाकी है कि ज़िला प्रशासन इस गुस्ताखी और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई करता है.

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