Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3170091
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

'नौकरी कोई छीन नहीं सकता जो उखाड़ना है उखाड़ लो...',कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू, जगाने पर भड़क उठे

Satna News: सतना कलेक्ट्रेट के ट्राइबल विभाग में तैनात बड़े बाबू का ड्यूटी के दौरान अपनी मेज पर सोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जब वहां मौजूद लोगों ने उन्हें जगाया और उनसे सवाल किए, तो माफी मांगने के बजाय उन्होंने गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार का इस्तेमाल किया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नौकरी कोई छीन नहीं सकता जो उखाड़ना है उखाड़ लो...',कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू, जगाने पर भड़क उठे

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में कलेक्ट्रेट भवन से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सेवा की गरिमा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है. यहां ट्राइबल विभाग में पदस्थ बड़े बाबू आशुतोष मिश्रा काम के घंटों के दौरान अपनी निर्धारित सीट पर बैठने के बजाय अपने दफ्तर की मेज पर सोते हुए पाए गए. जब ​​वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस लापरवाही का वीडियो बनाना शुरू किया और उनसे पूछा कि वे ड्यूटी के समय क्यों सो रहे हैं, तो बाबू ने उचित व्यवहार करने के बजाय आक्रामक रुख अपना लिया और गाली-गलौज करने लगे.

नींद में खलल पड़ने पर भड़के
नींद में खलल पड़ने से नाराज कर्मचारी ने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि गाली-गलौज भी की. वीडियो में बाबू स्पष्ट रूप से यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि "जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मेरी नौकरी कोई नहीं छीन सकता."

यह भी पढ़ें: बीच सड़क पर उमा भारती को देख चौंक गए लोग, आखिर क्यों पूर्व CM को बेचन पड़ा पोहा-जलेबी, जानिए वजह

Add Zee News as a Preferred Source

 

ड्यूटी के दौरान कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू
मिली जानकारी के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में संचालित ट्राइबल विभाग में पदस्थ बड़े बाबू आशुतोष मिश्रा ड्यूटी के घंटों के दौरान कार्यालय के अंदर एक डेस्क पर आराम करते हुए पाए गए. जब ​​वहां मौजूद लोगों ने उन्हें जगाने की कोशिश की और पूछा कि वे ड्यूटी पर रहते हुए क्यों सो रहे हैं, तो बड़े बाबू ने अपनी गलती मानने के बजाय गुस्से में आकर भड़क उठे. जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका वीडियो बनाया जा रहा है, तो वे और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और गाली-गलौज करने लगे.

नौकरी कोई छीन नहीं सकता- बाबू
कैमरे के ठीक सामने एक खुली चुनौती देते हुए बाबू ने कहा कि, मेरी नौकरी कोई नहीं छीन सकता, जो उखाड़ना है उखाड़ लो. दफ्तर के भीतर इस तरह का हाई-वोल्टेज ड्रामा और अनुशासनहीनता प्रशासन के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती है. अब यह देखना बाकी है कि ज़िला प्रशासन इस गुस्ताखी और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई करता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

satna newsmp news

Trending news

Bhairavgarh Jail Ujjain
भैरवगढ़ जेल में खूंखार कैदियों के पास मिला ऐसा सामान की उड़ गए अधिकारियों होश
gwalior news
ग्वालियर में सनसनी, 3 भाई-बहनों ने ताल में लगाई छलांग; घर में पहले से पड़ी थी एक लाश
Protest Against Gas Cylinders
गैस की किल्लत पर भड़के लोग, खाली सिलेंडर कंधे पर उठा जनसुनवाई में पहुंचे उपभोक्ता...
land fraud scam
सावधान! एक ही जमीन को कई बार बेचा, पति पत्नी ने मिलकर लगाया 1.5 करोड़ का चूना...
Ratlam Municipal Corporation
रतलाम नगर निगम बजट सत्र में हंगामा, सावरकर पर विवादित टिप्पणी से मचा बवाल...
mp crime
माकड़ौन में '007 गैंग' का आतंक, ढाबे पर युवक की चाकू गोदकर हत्या; तनाव के बाद बाजार
gwalior news
सर प्लीज, पास कर दो वरना ब्रेकअप हो जाएगा...बोर्ड की कॉपियों में मिले अजब-गजब मैसेज
Uma Bharti sold Poha Jalebi
बीच सड़क पर उमा भारती को देख चौंक गए लोग,आखिर क्यों पूर्व CM को बेचन पड़ा पोहा-जलेबी
Latest Ujjain News
विक्रम यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में अल्लाह पर विवादित सवाल, संगठनों ने जताई आपत्ति
Indore Cyber Fraud
इंदौर वालों सावधान! क्या आपके पास भी आया है 'Mobile Update' का मैसेज?