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'फूलों का तारों का...' गाकर CM मोहन यादव ने जीता लाड़ली बहनों का दिल, ₹1500 के साथ दिया 250 रुपये का शगुन

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 अगस्त को लाड़ली बहनों को विख्यात गाना 'फूलों का तारों का सबका कहना है...' सुनाया और उनके खातों में 2148 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. इस तरह राज्य की 1.25 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों को 1500 रुपये के साथ-साथ राखी का 250 रुपये का शगुन भी मिला.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 19, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:37 PM IST
'फूलों का तारों का...' गाकर CM मोहन यादव ने जीता लाड़ली बहनों का दिल, ₹1500 के साथ दिया 250 रुपये का शगुन

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