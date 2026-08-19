'फूलों का तारों का...' गाकर CM मोहन यादव ने जीता लाड़ली बहनों का दिल, ₹1500 के साथ दिया 250 रुपये का शगुन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले नक्सलियों को खत्म किया, और अब नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं. हमारी सरकार ने 19 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें बंद की हैं. भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए, हर तरह के नशे के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है. परिवार के परिवार नशे की वजह से बर्बाद हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ, बड़ा अधिकारी बनाओ, लेकिन नशे के मामले में उसे सावधान करो. उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि मां नर्मदा विंध्याचल पर्वत की तरह आ नहीं सकती है, उसे लाने के लिए नहर बनाई जा रही थी. जिस मशीन से नहर बन रही थी, वह कंपनी ही बंद हो गई. मशीनें खराब हो गईं. यह योजना बंद होने के कगार पर थी. लेकिन, हमने कहा कि खुशहाली के लिए इस इलाके में पानी आना जरूरी है. 2 हजार करोड़ की योजना 800 करोड़ से शुरू हुई. हमने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब वो नहर पूरी हो गई है. उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र के हर गांव में नर्मदा का पानी पहुंचेगा. हमने फैसला किया कि किसानों को खाते पलटाने नहीं पड़ेंगे. इसके अलावा आने वाली फसल के समय सरकार दिन में बिजली देगी. जिन-जिन गरीबों के मकान रह गए हैं, उनका मकान बनेगा. मैहर में कलेक्टर सहित 16 बड़े पदों पर बहने हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अगर कांग्रेसी अनुचित आचरण नहीं करते, तो विधानसभा में भी बहनों के लिए 33 फीसदी का आरक्षण हो जाता. कांग्रेस को पता नहीं किस बात का डर है. अगर माताएं-बहनें लोकसभा-विधानसभा में आएंगी तो क्या गलत हो जाएगा.