'फूलों का तारों का...' गाकर CM मोहन यादव ने जीता लाड़ली बहनों का दिल, ₹1500 के साथ दिया 250 रुपये का शगुन

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सावन का महीना, मैहर की पावन धरा और सामने उमड़ी लाड़ली बहनों की भारी भीड़... मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जब मंच पर पहुंचे, तो माहौल सिर्फ एक औपचारिक सरकारी कार्यक्रम भर नहीं रहा, बल्कि उत्सव में बदल गया. मंच संभालते ही सीएम ने जब मशहूर गाना 'फूलों का तारों का सबका कहना है...' गुनगुनाया, तो मैहर में मौजूद हजारों बहनों की तालियों से पूरा पंडाल गूंज उठा. बात सिर्फ गीतों और भावुक भाषणों तक सीमित नहीं रही, मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन और सावन के त्योहार के मौके पर बहनों की झोली भी खुशियों से भर दी.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की नियमित ₹1500 की किस्त के साथ-साथ राखी के विशेष शगुन के रूप में ₹250 अतिरिक्त जोड़कर सीधे 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में ₹2,148 करोड़ से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर कर दी. इसके अलावा मैहर क्षेत्र को ₹256 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कई नई घोषणाएं भी की गईं, जिसने इस आयोजन को मैहर वासियों और प्रदेश की महिलाओं के लिए यादगार बना दिया. उन्होंने लाड़ली बहनों पर पुष्प वर्षा भी की और हितग्राहियों को हितलाभ वितरिए किया. उन्होंने यहां कई विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. दूसरी ओर, जनअभियान परिषद की सखियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को विशाल राखी भेंट की. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कई घोषणाएं भी कीं.
हम हर महीने मनाते हैं राखी का उत्सव: सीएम मोहन यादव
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार हर महीने बहनों को लाड़ली बहना योजना की राशि प्रदान करती है. राखी त्योहार तो साल में एक बार आता है, लेकिन हम हर महीने इस उत्सव को मनाते हैं. आज लाड़ली बहनों के प्रेम को देखकर, उनकी संख्या देखकर आनंद आ रहा है. मैहर मां शारदा का अद्भुत स्थान है. बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मां शारदा के अनन्य भक्त आला की अमरता की कहानी आज भी जीवंत है. जब तक आला दर्शन नहीं कर लेते, मां को भी आनंद नहीं आता. सनातन संस्कृति भी अपने आप में अद्भुत है. उन्होंने कहा कि हमारे तीज-त्योहारों की वजह से हमारे कुटुम्ब जीवित हैं. हमारी संस्कृति में पूरी वसुधा को परिवार माना गया है. हम अपने पेड़-पौधे-नदी-पहाड़, सबको परिवार का हिस्सा मानते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा है. पिछले साल आतंकवादियों ने माताओं-बहनों के सिंदूर पर हाथ डालने का प्रयास किया, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर मारने का रिकॉर्ड बनाया. हमारी सेना हर तरह से दुश्मन से निपटने में सक्षम है.
बहनों को दिया अतिरिक्त उपहार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज मेरे दोनों हाथों में प्रेम का धागा है. मैं सौभाग्यशाली हूं. आज मैं मन में क्या महसूस कर रहा हूं, बताना मुश्किल है. मेरी सरकार और आपका जो संबंध है, वो अद्भुत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग दुर्भावना रखते हैं. हम जब भी लाड़ली बहनों को योजना की राशि ट्रांसफर करते हैं, तब कांग्रेसी हमें टोकते हैं. कांग्रेसी कहते हैं कि लाड़ली बहनों के खातों में पैसे मत डालो, ये शराब पी जाती हैं. कांग्रेसियों को डूब मरना चाहिए. सीएम डॉ. मोहन ने बहनों से अपील की, कि कांग्रेस की इस बात को गांठ बांधकर रखना. जिस दिन चुनाव आए, उस दिन कांग्रेस को बताना कि उसने क्या अपराध किया है. उनका हिसाब चुकता करना. लाड़ली बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के पहले जो वादा किया और अभी तक हम महीने आपके खातों में राशि आ रही है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एक बार जो वचन देती है, उसे निभाती है. आज मुझे वो गीत याद आ रहा है, 'फूलों का तारों का कहना है, सबका कहना है, एक हजार में मेरी बहना है....'. हमारी सरकार को 1.25 करोड़ बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है. आज हमारी सरकार ने नियमित राशि के अलावा 250 रुपये अतिरिक्त सावन के महीने का उपहार दिया है.
बहनें परिवार को बांधे रखती हैं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बहनों से निवेदन किया कि ये राशि जब आपको मिले, तो अपने भाइयों को मिठाई खिलाना और टीका करना. मैं समझूंगा कि टीका मुझे लगा. मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया. हमारी माताओं-बहनों में जो हिम्मत है, वो पुरुष में नहीं है. वे अपना परिवार छोड़कर अंजान परिवार को अपना भविष्य समर्पित कर देती हैं. उन्होंने कहा कि एक बार विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन विदेश में हुआ. उस समय मार्गरेट थ्रेचर वहां की प्रधानमंत्री थीं. उन्होंने सम्मेलन में कहा कि भारत और लंदन में सबसे बड़ा अंतर कुटुम्ब परंपरा का है. आपके ऋषि-मुनियों ने परिवार की जो परंपरा खड़ी की है, इसकी धुरी माता है. माता अपने सारे बच्चों से जिस प्रकार प्रेम करती है, वह अद्भुत है. मां अपना पेट काटकर बच्चों की सारी मांग पूरी करती है. घर में भले कमाने वाला एक हो, लेकिन मां सबकी पूर्ति करती है. हमको खिलाते-खिलाते मां का पेट भर जाता है. यह संस्कृति केवल भारत में ही है. हमारी संस्कृति त्याग-परिवार की परंपरा को लेकर चलती है. उन्होंने कहा कि हम लगातार विकास कर रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण किया. उससे हमारा पूरा जिला बदल गया. हमने देव स्थान को धार्मिक स्थल बनाने का फैसला किया है. हमारी सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय बढ़ाने का काम कर रही है. हमने फैसला किया है कि जो भी उद्योग बहनों को मौका देगा, वहां सरकार उसे प्रति बहन 5 हजार रुपये देगी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए स्लोगन है, सच्चा वादा पक्का काम-प्रेम से बोलो सीताराम. चित्रकूट में हमने 3 हजार करोड़ से ज्यादा के काम मंजूर किए हैं. अब मां मैहर के लोक के पहले फेज का भूमि-पूजन आज यहां हुआ है. कल कैबिनेट में हमने फैसला किया कि लाड़ली बहनों को आने वाले 5 साल तक राशि देंगे. बहनें इस राशि से सिलाई मशीन खरीदती हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं. बहने इस राशि से परिवार की पूर्ति करती हैं.
कांग्रेस को लिया आड़े हाथ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले नक्सलियों को खत्म किया, और अब नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं. हमारी सरकार ने 19 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें बंद की हैं. भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए, हर तरह के नशे के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है. परिवार के परिवार नशे की वजह से बर्बाद हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ, बड़ा अधिकारी बनाओ, लेकिन नशे के मामले में उसे सावधान करो. उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि मां नर्मदा विंध्याचल पर्वत की तरह आ नहीं सकती है, उसे लाने के लिए नहर बनाई जा रही थी. जिस मशीन से नहर बन रही थी, वह कंपनी ही बंद हो गई. मशीनें खराब हो गईं. यह योजना बंद होने के कगार पर थी. लेकिन, हमने कहा कि खुशहाली के लिए इस इलाके में पानी आना जरूरी है. 2 हजार करोड़ की योजना 800 करोड़ से शुरू हुई. हमने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब वो नहर पूरी हो गई है. उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र के हर गांव में नर्मदा का पानी पहुंचेगा. हमने फैसला किया कि किसानों को खाते पलटाने नहीं पड़ेंगे. इसके अलावा आने वाली फसल के समय सरकार दिन में बिजली देगी. जिन-जिन गरीबों के मकान रह गए हैं, उनका मकान बनेगा. मैहर में कलेक्टर सहित 16 बड़े पदों पर बहने हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अगर कांग्रेसी अनुचित आचरण नहीं करते, तो विधानसभा में भी बहनों के लिए 33 फीसदी का आरक्षण हो जाता. कांग्रेस को पता नहीं किस बात का डर है. अगर माताएं-बहनें लोकसभा-विधानसभा में आएंगी तो क्या गलत हो जाएगा.
सीएम ने की ये प्रमुख घोषणाएं
- मैहर में 25 करोड़ की लागत से आधुनिक स्टेडियम बनेगा.
- लिलजी जलाशय का 50 करोड़ की लागत से नवीकरण किया जाएगा.
- मैहर में बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा.
- मैहर में 5000 गौवंश क्षमता की बड़ी गौशाला बनेगी.
- मैहर में आईटीआई संस्थान बनेगा, स्कूलों का उन्नय किया जाएगा.
- आल्हा गायकों की समितियों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा.