12 रुपये बिजली बिल बकाया तो जमीन-जायदाद जब्त करने का मिला नोटिस, उपभोक्ता के छूटे पसीने!

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना से बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने इस मामले को और तूल दे दी है. दरअसल,जिले के एक उपभोक्ता को महज 12 रुपये के कथित बकाया बिजली बिल के लिए भू-राजस्व वसूली अधिनियम के तहत भयानक कानूनी नोटिस थमा दिया गया. उपभोक्ता के हाथ जैसे ही ये नोटिस लगी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. हालाकिं इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही दिलचस्प है.

12 रूपए के लिए कानूनी नोटिस

मामला सतना जिले के कोठी कस्बे में विद्युत वितरण कंपनी का है. कंपनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि हर कोई हैरान है. उपभोक्ता को 12 रुपये के बकाया बिजली बिल के लिए थमाए गए नोटिस में साफ-साफ लिखा था कि अगर तीन महीने में 12 रुपये + 12 रुपये पेनाल्टी (कुल 24 रुपये) जमा नहीं किए गए तो एम.पी. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत राजस्व वसूली होगी, यानी जमीन-जायदाद जब्त हो सकती है!

उपभोक्ता के छूटे पसीने

नोटिस पाते ही उपभोक्ता के पसीने छूट गए. आखिर 12 रूपए बकाए बिजली बिल के लिए कानूनी नोटिस थमाना कहां तक मान्य है जबकि पीड़ित उपभोक्ता पीयूष अग्रवाल हर महीने समय पर बिल जमा करते हैं. अचानक ऐसा डरावना नोटिस देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया. जब पीयूष ने विद्युत विभाग से शिकायत की तब जाकर असली कहानी सबके सामने आई.

लाइनमैन से हुई इतनी बड़ी गलती

इस मामले में सारी गलती लाइनमैन की थी. कोठी के कनिष्ठ अभियंता हेमराज सेन ने माना, “गलती से नोटिस जारी हो गई थी. हम इस त्रुटि को स्वीकार करते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं होगा. उपभोक्ता का सभी बिल समय पर जमा होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी.” सोशल मीडिया पर वायरल इस ममाले पर लोग जमकर चुटकी ले रहे हैं. लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि “अब तो 12 रुपये भी समय पर नहीं दिए तो जमीन चली जाएगी!” रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना

