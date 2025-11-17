Advertisement
इश्क का खौफनाक अंजाम! शादीशुदा महिला से प्यार, गई दोनों की जान; एक ही कमरे में लटके मिले शव

Satna Socking News: कोठी कस्बे में युवक और महिला के फंदे पर लटके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस तीन साल से चल रहे रिश्ते और पारिवारिक हालात को ध्यान में रखकर मामले की गहराई से जांच कर रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:10 PM IST
इश्क का खौफनाक अंजाम!

Satna Suicide Case: सतना जिले के कोठी कस्बे में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब पुरानी गढ़ी के वार्ड नंबर 6 में एक मकान के कमरे से युवक और महिला के फंदे पर लटके शव मिले. घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और कुछ ही देर में पुलिस और फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंचकर जांच में जुट गई. स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते थे और अक्सर यहां आते-जाते दिख जाते थे. शुरुआत से ही मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतकों की पहचान रोहित मिश्रा और नेहा द्विवेदी के रूप में हुई है. दोनों के बीच पिछले तीन साल से नजदीकियां थीं, जिसे लेकर आसपास के लोग पहले से बातें करते रहे हैं. बताया गया कि नेहा की शादी हो चुकी थी और उसकी तीन साल की एक बेटी भी है. वह पिछले कई महीनों से कोठी में किराए के एक कमरे में रहती थीं और पास के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थीं. उनका पति बाहर नौकरी करता है और कभी-कभार ही घर आता था, जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ती रहीं.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस टीम कमरे की स्थिति, मोबाइल डेटा और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रही है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार व पड़ोसियों के बयान लिए जा रहे हैं ताकि मामले की असली वजह सामने आ सके. महिला थाना और कोठी पुलिस दोनों पक्षों की पृष्ठभूमि और रिश्ते की परिस्थितियों की भी अलग-अलग जांच कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्पष्ट होगा कि यह मामला आत्महत्या का है या इसमें कोई अन्य पहलू भी जुड़ा हुआ है.  (रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

