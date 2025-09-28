'51 तक गिनती करो, नवरात्रि में होंगे देवी के दर्शन…', आंख खुलते ही अधिकारी की पत्नी के उड़ गए होश!

Satna Nayaab Tehsildar wife News: सतना जिले के सिविल लाइन क्षेत्र में रविवार सुबह एक हैरान करने वाली वारदात हुई, जहां नायब तहसीलदार राजेन्द्र मांझी की पत्नी विनीता मांझी से बाइक सवार दो युवकों ने लूट की. दोनों युवक सूट-बूट पहनकर आए और नवरात्र में मां के दर्शन कराने का झांसा देकर महिला से उनकी कान की बाली, नाक की नथनी और मंगलसूत्र उतरवा लिए. इसके बाद महिला को आंख बंद कर 51 तक गिनती गिनने को कहा और फरार हो गए.

मिली जानकारी के अनुसार, विनीता रोज की तरह सैर पर निकली थीं. एसडीएम बंगले के सामने ही दोनों आरोपी उनके पास पहुंचे और कुछ देर बातचीत के बाद महिला पर सम्‍मोहन जैसा असर डालकर उनसे गहने उतरवा लिए. आरोपी जैसा कहते रहे, महिला वैसा ही करती रहीं. इसके बाद उन्हें एक पत्‍ते में सुंघाया गया और 51 तक गिनती करने को कहा गया, फिर दोनों फरार हो गए.

मामले की जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विनीता की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरागों के जरिए आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है. यह वारदात नागौद कस्बे में एसडीएम बंगले के सामने हुई.

