2.80 लाख बच्चों का होगा फ्री ब्लड टेस्ट, दी जाएंगी दवाइयां, जानें कैसे मिलेगा लाभ

MP News: सतना जिले में बच्चों को बढ़ते एनीमिया और कुपोषण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग 17 फरवरी से दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रहा है. इस दौरान सतना और मैहर के लगभग 2.80 लाख बच्चों का ब्लड टेस्ट कर हीमोग्लोबिन स्तर की जांच की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें आंगनबाड़ी केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच के साथ विटामिन-ए की दवाएं भी वितरित करेंगी.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:06 PM IST
Madhya News:  मध्यप्रदेश के सतना जिले में बच्चों को बढ़ते एनीमिया और कुपोषण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग 17 फरवरी से दस्तत अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रहा है. इस चरण में सतना और मैहर क्षेत्र के करीब 2.80 लाख एनीमिक बच्चों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा. अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की मैदानी टीमें आंगनबाड़ी केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंकर बच्चों के हीमोग्लोबिन स्तर की जांच करेंगी. साथ गी विटामिन-ए की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा.

यह विशेष अभियान 19 मार्च तक संचालिय किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, समय रहते बच्चों में खून की कमी और पोषण संबंंधी समस्याओं की पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करना है. बता दें कि दस्तक अभियान के पहले फेज में 25 जून से 31 अगस्त 2025 तक बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की गई थी. सतना और मैहर जिले के सभी डेवलपमेंट ब्लॉक में कुल 2.42 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग के दौरान 2029 कुपोषित बच्चों की पहचान की गई थी. करीब 1.75 लाख बच्चे एनीमिक पाए गए, जिनमें से 96 हजार बच्चों को अन्य एनीमिक, 49 हजार को माइल्ड एनीमिक और 44 हजार को मॉडरेट एनीमिया की कैटेगरी में रखा गया. 

6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की होगी जांच
इस कैंपेन का मुख्य मकसद 6 महीने से 5 साल के बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और इलाज करना है. इस दौरान 9 महीने से 5 साल के बच्चों को उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन-A सप्लीमेंट दिए जाएंगे. इसके अलावा पहले फेज में पहचाने गए एनीमिया वाले बच्चों की हेल्थ की स्थिति को डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर का इस्तेमाल करके फॉलो-अप टेस्ट के जरिए फिर से जांचा जाएगा.

