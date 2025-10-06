Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2950766
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

देवी-देवताओं की तस्वीर का अपमानजनक इस्तेमाल! बीड़ी पैकेजिंग पर किया गया उपयोग, हाशिम खान की फैक्ट्री पर लगा ताला

MP News: सतना जिले के बिरसिंहपुर में देवी-देवताओं के चित्र बीड़ी की पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जा रहे थे. हिंदू संगठन के आक्रोश के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए हाशिम खान के कारखाने को सील कर दिया है और सप्लाई किए माल को वापस मंगवाने का निर्देश दिया है.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

satna news
satna news

Pictures of gods and goddesses on beedi packets: मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर से हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहाँ हिंदू देवी-देवताओं के तस्वीरों को बीड़ी पैकिंग के लिए उपयोग किया गया है. हिंदू संगठन की शिकायत के बाद पुलिस ने हाशिम खान के बीड़ी कारखाने को सील करते हुए कार्रवाई की है.

क्या है पूरा मामला
मामला बिरसिंहपुर कस्बे का है जहाँ वार्ड नंबर 5 में हाशिम खान नाम का शख्स बीड़ी कारखाने का संचालन करता है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कारखाने में बीड़ी और माचिस की पैकिंग में देवी और देवताओं के चित्र का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह कृत्य न सिर्फ सरासर गलत है बल्कि हिंदू धर्म पर प्रहार भी है. इससे हमारी धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं.

मामला ऐसे आया सामने
दरअसल, देवी-देवताओं की पैकिंग वाली बीड़ी और माचिस जब बाजारों में सप्लाई की गईं तो कई लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की. लोगों ने इस पैकेजिंग का वीडियो बना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जल्द से जल्द मामले पर कार्रवाई करने की मांग की. वायरल हुए वीडियो पर अधिकारियों की जब नजर गई तो पुलिस एक्शन में आई.

Add Zee News as a Preferred Source

बाजार से स्टॉक कराया गया खाली
एक्शन में आई पुलिस ने हाशिम खान के कारखाने पर छापा मारा फिर कानूनी कार्रवाई करते हुए कारखाने को सील कर दिया. इसके बाद बाजार की तमाम दुकानों को ऐसी पैकेजिंग वाले माल को खाली करने का निर्देश जारी किया गया. पुलिस ने हाशिम खान को सख्त निर्देश देते हुए बीड़ी और माचिस के डिब्बों को जल्द से जल्द वापस मंगवाने का निर्देश दिया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सतना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Latest satna News

Trending news

Bilaspur News
अपहरण या साजिश? CM के गृह जिले से युवक लापता, पिता से मांगी फिरौती; लोकेशन देख...
Hemant Chandrakar ED case
ED ऑफिस में कारोबारी से मारपीट का आरोप! हाईकोर्ट ने चंद्राकर को दी बड़ी राहत
mp police
एमपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती, जानिए आवेदन का पूरा प्रॉसेस
MP Police Transfer
एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव, छह अधिकारियों की बदली जगह, जानिए अपने जिले नए अफसर
MP Crime News
लॉ स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को एसिड अटैक की दी धमकी, अनैतिक संबंध बनाने की डिमांड
chirmiri news
चिरमिरी खदान में ब्लास्ट, महिला समेत 8 मजदूर घायल, रीजनल अस्पताल में इलाज जारी
Chhattisgarh Liquor Scam
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी खबर, 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर चैतन्य
madhya pradesh news
MP के इस सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट से महंगा इलाज! आम आदमी के छूट रहे पसीने
niwari news
कच्चे फर्श के नीचे दफनाया प्रेमिका का शव, लीप-पोत कर खटिया पर चैन से सोया प्रेमी
cg crime news
5 साल पाला गुस्सा, फिर पलभर में SUV से रौंदी दो जिंदगियां, लिया अपने चांटे का बदला