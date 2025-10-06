देवी-देवताओं की तस्वीर का अपमानजनक इस्तेमाल! बीड़ी पैकेजिंग पर किया गया उपयोग, हाशिम खान की फैक्ट्री पर लगा ताला

Pictures of gods and goddesses on beedi packets: मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर से हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहाँ हिंदू देवी-देवताओं के तस्वीरों को बीड़ी पैकिंग के लिए उपयोग किया गया है. हिंदू संगठन की शिकायत के बाद पुलिस ने हाशिम खान के बीड़ी कारखाने को सील करते हुए कार्रवाई की है.

क्या है पूरा मामला

मामला बिरसिंहपुर कस्बे का है जहाँ वार्ड नंबर 5 में हाशिम खान नाम का शख्स बीड़ी कारखाने का संचालन करता है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कारखाने में बीड़ी और माचिस की पैकिंग में देवी और देवताओं के चित्र का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह कृत्य न सिर्फ सरासर गलत है बल्कि हिंदू धर्म पर प्रहार भी है. इससे हमारी धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं.

मामला ऐसे आया सामने

दरअसल, देवी-देवताओं की पैकिंग वाली बीड़ी और माचिस जब बाजारों में सप्लाई की गईं तो कई लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की. लोगों ने इस पैकेजिंग का वीडियो बना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जल्द से जल्द मामले पर कार्रवाई करने की मांग की. वायरल हुए वीडियो पर अधिकारियों की जब नजर गई तो पुलिस एक्शन में आई.

बाजार से स्टॉक कराया गया खाली

एक्शन में आई पुलिस ने हाशिम खान के कारखाने पर छापा मारा फिर कानूनी कार्रवाई करते हुए कारखाने को सील कर दिया. इसके बाद बाजार की तमाम दुकानों को ऐसी पैकेजिंग वाले माल को खाली करने का निर्देश जारी किया गया. पुलिस ने हाशिम खान को सख्त निर्देश देते हुए बीड़ी और माचिस के डिब्बों को जल्द से जल्द वापस मंगवाने का निर्देश दिया है.

