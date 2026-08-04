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मैहर के सरकारी स्कूल में छात्रों को दिखाई 'धुरंधर' फिल्म, प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

मैहर जिले के अमरपाटन स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठहा में 11वीं के नाबालिग छात्रों को स्मार्ट क्लास की एलईडी स्क्रीन पर 'धुरंधर' फिल्म दिखाई गई. 2 अगस्त को इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 04, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:01 PM IST
मैहर के सरकारी स्कूल में छात्रों को दिखाई 'धुरंधर' फिल्म, प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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