मैहर के सरकारी स्कूल में छात्रों को दिखाई 'धुरंधर' फिल्म, प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

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मध्य प्रदेश के मैहर जिले की अमरपाटन तहसील में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कठहा में नाबालिग छात्रों को फिल्म 'धरंधर' दिखाए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से 'A' सर्टिफिकेट मिला हुआ है. कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी के निर्देशों पर अमल करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सलोनी शर्मा ने स्कूल के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है.
प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फिल्म 'धुरंधर' को 11वीं कक्षा के साइंस स्ट्रीम के क्लासरूम में LED स्क्रीन पर छात्रों को दिखाया गया था. इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से 'A' सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब है कि इसे 18 साल से कम उम्र के दर्शकों के लिए सही नहीं माना जाता है. 2 अगस्त को हुई इस स्क्रीनिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद माता-पिता और स्थानीय लोगों ने चिंता जताई और सवाल उठाए. जब यह मामला कलेक्टर के ध्यान में आया तो जांच के आदेश दिए गए और इसके बाद प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया.
संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो होगी कार्रवाई
DEO सलोनी शर्मा ने साफ कहा है कि अगर तय समय के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो नियमों के अनुसार संबंधित प्रिंसिपल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म धुरंधर को A (सिर्फ वयस्कों के लिए) सर्टिफकेट दिया है, जिससे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे दिखाने पर रोक है. इसलिए स्कूल परिसर में नाबालिग छात्रों को यह फिल्म दिखाए जाने की घटना शिक्षा विभाग के लिए एक गंभीर मामला बन गई है.
मैहर से दूसरी खबर
उधर, मैहर जिले के स्वास्थ्य विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल अस्पताल में तैनात तीन महिला कर्मचारियों ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) पर देर रात वीडियो कॉल करने और मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए. इन तीनों पीड़ित कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और CM हेल्पलाइन को लिखित शिकायतें सौंपकर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है. अपनी शिकायत में महिलाओं ने आरोप लगाया है कि BMO देर रात वीडियो कॉल करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी होती है. उनका कहना है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.
महिला कर्मचारी ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय, कुछ जिम्मेदार अधिकारी उस पर दबाव डाल रहे हैं. उसका दावा है कि शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करने के मकसद से उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है. अब यह मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर आरोप की जांच कैसे करता है.
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