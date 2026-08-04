मैहर के सरकारी स्कूल में छात्रों को दिखाई 'धुरंधर' फिल्म, प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

मैहर से दूसरी खबर

उधर, मैहर जिले के स्वास्थ्य विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल अस्पताल में तैनात तीन महिला कर्मचारियों ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) पर देर रात वीडियो कॉल करने और मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए. इन तीनों पीड़ित कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और CM हेल्पलाइन को लिखित शिकायतें सौंपकर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है. अपनी शिकायत में महिलाओं ने आरोप लगाया है कि BMO देर रात वीडियो कॉल करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी होती है. उनका कहना है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.