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ये कैसा इलाज? डॉक्टर ने एक किडनी के ऑपरेशन के दौरान दूसरा भी किया डैमेज, खून रोकने के लिए लपेट दिया धागा

mp news:सतना के एक निजी अस्पताल से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है.आरोप है कि मरीज के किडनी में इन्फेक्श हुआ था जिसका अस्पताल वालों ने गलत इलाज किया. किडनी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने दूसरी किडनी में कट लगा दिया जिसकी वजह से मरीज के जान पर बन आई

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:12 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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satna news: सतना के एक निजी अस्पताल से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. यहां एक मरीज के उपचार में बड़ी अनदेखी की गई है. आरोप है कि मरीज के किडनी में इन्फेक्श हुआ था जिसका अस्पताल वालों ने गलत इलाज किया. किडनी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने दूसरी किडनी में कट लगा दिया जिसकी वजह से मरीज के जान पर बन आई. हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि मरीज के जख्मी किडनी को धागे से लपेट दिया गया है. 

निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही
मामला सतना के सुपर स्पेशलिटी स्टार अस्पताल का है जहां डॉक्टर्स द्ववारा मरीज का गलत इलाज किया गया था. मरीज किडनी के इलाज के लिए पन्ना  से आया था. डॉक्टर्स ने मरीज का सोनोग्राफी किया जिसमें उसकी राइट साइड की किडनी खराब पाई गई. मरीज को फिर अस्पताल में भर्ती किया गया जहां 5 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला. इंफेक्शन की वजह से मरीज की किडनी निकाली गई लेकिन इस दौरान वो हुआ जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई.

दूसरे किडनी में लगाया घाव
ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी जिसके बाद उसे आनन फानन में रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफर किया गया था. यहां डॉक्टरों ने खुलासा किया कि सतना के अस्पताल में मरीज के साथ अनदेखी की गई है. ऑपरेशन के समय दूसरे किडनी में गलत कट मार दिया गया था और फिर उसे धागे से बांध दिया गया था. इसके कारण खून का रिसाव हुआ और खून जम जाने के कारण दूसरी किडनी को भी निकालना पड़ा. इसके बाद मरीज की मौत हो गई.

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परिजनों ने की कार्रवाई की मांग
अस्पताल की बडी लापरवाही की वजह से परिजनों में भारी आक्रोश है. परिजनों द्वारा निजी अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधन सहित संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि मृतक को पथरी की शिकायत थी और डॉक्टर्स के गलत इलाज के चलते उनके बेटे ने दम तोड़ दिया है. उन्हें अब न्याय चाहिए.

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