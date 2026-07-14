मैहर में अजूबा विकास! सड़क के ठीक बीचों-बीच खड़ा बिजली का खंभा, ग्रामीण परेशान

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मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित नादन गांव के तलहान टोला में विकास कार्यों में एक बड़ी खामी सामने आई है. गांव में CC (सीमेंट कंक्रीट) सड़क तो बनाई गई, लेकिन सड़क के ठीक बीच में खड़े बिजली के खंभे को नहीं हटाया गया. हैरानी की बात यह है कि इस खंभे पर कोई बिजली की लाइन नहीं है और इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है, फिर भी यह लंबे समय से ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है.
गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक कंक्रीट की सड़क बनाई गई थी, लेकिन तकनीकी दूरदर्शिता की कमी के कारण यह विकास कार्य निवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. यहां बनी चमचमाती नई सड़क के ठीक बीचों-बीच बिजली का एक खंभा पिछले कई वर्षों से सीना ताने खड़ा है.
सड़क के ठीक बीचों-बीच खड़ा बिजली का खंभा
दरअसल, नादन गांव की नादन बस्ती (तलहन टोला) में हाल ही में बनी CC सड़क के बीचों-बीच कई सालों से बिजली का एक खंभा खड़ा है, जिससे आने-जाने में रुकावट होती है. इस खंभे पर बिजली की कोई तार नहीं है और इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है, फिर भी यह लंबे समय से रास्ता रोके हुए है. ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क बनाई गई थी, तो किसी ने भी इस बेकार खंभे को हटाने की पहल नहीं की. ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है. दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों को यहां से गुजरने में मुश्किल होती है, जबकि बड़े वाहन तो इस रास्ते का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाते.
खंभे के कारण बस्ती तक नहीं पहुंच पाती एंबुलेंस
गांव वालों का कहना है कि इमरजेंसी के समय, जैसे किसी के बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस को भी बस्ती तक पहुंचने में मुश्किल होती है, जिससे गंभीर खतरा हो सकता है. ग्राम पंचायत नादन के सचिव मनोज तिवारी ने इस समस्या की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि यह खंभा कई सालों से तलहन टोला में CC रोड के बीचों-बीच लगा हुआ है. सचिव ने माना कि खंभा गलत जगह पर है और रास्ते में रुकावट डाल रहा है, इसलिए इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए.
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