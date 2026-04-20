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एक्सपायर्ड ब्लड, फेक रिकॉर्ड, जांच में कमी... थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चे कैसे हुए HIV संक्रमित; 4 महीने बाद खुलासा

HIV Infected Blood: मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ब्लड डोनर्स का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, टेस्टिंग किट की कंपनी के डिटेल/बैच नंबर गायब थे, और ब्लड चढ़ाने से पहले HIV/अन्य जांचों के लिए ब्लड की ठीक से जांच नहीं की गई थी. यह मामला पिछले साल दिसंबर में सामने आया था, जिसके बाद इसको लेकर जांच चल रही थी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Apr 20, 2026, 12:59 PM IST
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एक्सपायर्ड ब्लड, फेक रिकॉर्ड, जांच में कमी... थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चे कैसे हुए HIV संक्रमित; 4 महीने बाद खुलासा

Satna HIV Infection Update: मध्य प्रदेश के सतना में खून चढ़ाने के बाद एचआईवी से संक्रमित पाए गए 5 बच्चों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और पता चला है कि इसके पीछे बड़ी लापरवाही हुई है. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को अपनी जांच में कई कमियां मिली हैं, जिसमें एक्सपायर हो चुका खून चढ़ाने, डोनर्स का रिकॉर्ड रखने में लापरवाही और खून चढ़ाने से पहले HIV/अन्य जांच के लिए खून की ठीक से जांच नहीं करने समेत कई गड़बड़ियां शामिल हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना के वल्लभभाई पटेल जिला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित पांच बच्चों को खून चढ़ाया गया था, जिसके बाद वे HIV-पॉजिटिव पाए गए थे. यह मामला पिछले साल दिसंबर में सामने आया था, जिसके बाद इसको लेकर जांच चल रही थी. हालांकि, बच्चों के HIV संक्रमण का पता मार्च और अप्रैल 2025 में चला था.

मध्य प्रदेश के 'डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन' द्वारा ब्लड बैंक के निलंबित इंचार्ज डॉ. देवेंद्र पटेल और दो लैब टेक्नीशियनों के खिलाफ जारी एक 'चार्जशीट' से पता चलता है कि कैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था उन बच्चों को सुरक्षित रखने में नाकाम रही, जिन्हें हर महीने खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि खून देने वालों का सही रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, टेस्टिंग किट की कंपनी की जानकारी/बैच नंबर गायब थे और खून चढ़ाने से पहले HIV/अन्य जांचों के लिए खून की ठीक से जांच नहीं की गई थी. हालांकि, इन आरोपों पर डॉ. देवेंद्र पटेल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

स्वास्थ्य विभाग की जांच में क्या-क्या खुलासा?

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में पता चला कि ब्लड डोनेशन की प्रश्नावली अधूरी थी, जिनमें हर डोनर का पता, पेशा और हीमोग्लोबिन का स्तर दर्ज होना चाहिए था. आरोप है कि खून बिना किसी स्वास्थ्य जांच या हीमोग्लोबिन जांच के इकट्ठा किया गया था और झूटा रिकॉर्ड दिखाया गया था कि सभी डोनर्स का हीमोग्लोबिन 12g/dl से ज्यादा था. जांच में यह सामने आया है कि काउंसलर का पद खाली था और उसकी गैर-मौजूदगी में ब्लड सेंटर के अधिकारी या अन्य कर्मचारियों द्वारा डोनर्स की कोई काउंसलिंग या स्क्रीनिंग नहीं की गई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनेशन रूम में कथित तौर पर एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति को ही अटेंड किया जा सकता था, लेकिन वहां रोजाना 40 से 50 डोनर्स आते थे. अनाधिकृत/संदिग्ध लोग अक्सर देखे जाते थे. रजिस्टर में एंट्री खाली पाई गईं और मैहर सिविल अस्पताल (जो एक अलग सुविधा केंद्र है) में इकट्ठा किया गया खून 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट या राष्ट्रीय दिशानिर्देशों' का पालन किए बिना सतना के रिकॉर्ड से जारी किया जा रहा था.

ये भी पढ़ें- बिना चेक किए चढ़ाया खून, 4 बच्चे हुए HIV पॉजिटिव; अब इस मामले में आया नया अपडेट

ब्लड की टेस्टिंग में भी पाई गई कमियां

टेस्टिंग में भी कथित तौर पर कुछ कमियां थीं. ट्रांसफ्यूजन से फैलने वाले इन्फेक्शन (TTI) प्रोटोकॉल के तहत डोनेट किए गए सभी खून की HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस के लिए स्क्रीनिंग करना जरूरी है. HIV टेस्ट 4th जेनरेशन ELISA या CLIA का इस्तेमाल करके किया जाना चाहिए. ये ऐसे एडवांस्ड डायग्नोस्टिक तरीके हैं जो इन्फेक्शन को उसके शुरुआती चरणों में ही पकड़ने में काफी संवेदनशील होते हैं. लेकिन, जांच में पता चला कि जनवरी 2024 और मार्च 2025 के बीच इन्फेक्टेड बच्चों को दी गई 204 यूनिट्स में से 35 यूनिट्स की जांच CLIA के बजाय सिर्फ Rapid Card (17%) से की गई थी. Rapid Card टेस्ट सस्ते, तेज और कम संवेदनशील होते हैं. ब्लड सेंटर के अधिकारी ने सफाई दी कि CLIA रिएजेंट्स उपलब्ध नहीं थे.

एक्सपायर्ड ब्लड भी थैलेसीमिया पीड़ित को दी गई

जांच का दायरा निजी संस्था बिड़ला ब्लड सेंटर तक भी पहुंचा, जिसका लाइसेंस कथित तौर पर अगस्त 2024 में खत्म हो गया था. इसके रजिस्टरों की जांच में कथित तौर पर यह पाया गया कि कई एक्सपायर्ड यानी खराब हो चुकी ब्लड यूनिट्स जारी की गई थीं, जिनमें से एक थैलेसीमिया से पीड़ित एक लड़की को दी गई थी. कथित तौर पर, एक HIV-संक्रमित बच्चे को 2020 के दौरान इस सेंटर से तीन यूनिट्स ब्लड दी गई थीं और एक अन्य बच्चे को फरवरी 2024 में एक यूनिट ब्लड मिलने की बात कही गई है.

जिन डोनर्स (रक्तदाताओं) का HIV टेस्ट 'रिएक्टिव' (पॉजिटिव) आया, उनके बारे में पूछे जाने पर रिपोर्ट में कहा गया है, 'जिन डोनर्स में HIV रिएक्टिव पाया गया, उन्हें नियमों के अनुसार ICTC सेंटर्स में रेफर नहीं किया गया. रेफरल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.' राज्य के अपने HIV देखभाल के बुनियादी ढांचे में भी इसी तरह की कमियां पाई गईं. जनवरी 2024 और मार्च 2025 के बीच जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में कथित तौर पर 14 ऐसे डोनर्स सामने आए, जिनका TTI टेस्ट 'रिएक्टिव' आया था. एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर के रिकॉर्ड में कथित तौर पर केवल पांच डोनर्स का ही पता चल पाया. बाकी 9 डोनर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. उनके मौजूदा HIV स्टेटस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे कहां हैं, इसका भी कोई पता नहीं था.

बिरला ब्लड सेंटर ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. सतना ज़िला अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा, 'इस मामले की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं, जो जवाबदेही तय करेंगी. वह रिपोर्ट राज्य के स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी, जो आगे की कार्रवाई करेगा." मैहर सिविल अस्पताल के प्रभारी डॉ. आरएन. पांडे ने बताया कि अस्पताल विभिन्न रक्तदान शिविरों में रक्त इकट्ठा करेगा और उसे सतना भेजेगा. उन्होंने कहा, 'हमने रक्तदान शिविरों से रक्त के नमूने इकट्ठा करने के बाद उन्हें सतना भेजा था. इन नमूनों की जांच नहीं की गई थी, क्योंकि यह जिम्मेदारी सतना जिला अस्पताल की थी. जांच के बाद हमने सतना को रक्त के नमूने भेजना बंद कर दिया है.'

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