हिंसक झड़प से दहला सतना, दो गुटों में लाठी-डंडों से चला खूनी खेल, 1 की मौत, चार गंभीर; ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप

Satna News: सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के अटरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते पटेल समुदाय के दो गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:05 AM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के नागौद थाना क्षेत्र के अटरा गांव में देर रात पुरानी दुश्मनी खूनी संघर्ष में बदल गई. पटेल समुदाय के दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी जल्द ही लाठी-डंडों और दूसरे हथियारों से हुई हिंसक झड़प में बदल गई. सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि एक तरफ से गांव की सरपंच के पति ने दूसरी तरफ के लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की. इस भयानक झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

दो गुटों में लाठी-डंडों से चला खूनी खेल
मृतक की पहचान गिरजा सिंह के बेटे द्वारिका सिंह (45) के रूप में हुई है. गंभीर चोटें लगने के बाद उन्हें ज़िला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. घायलों में बिल्ला पटेल, नत्थू पटेल और दो अन्य लोग शामिल हैं, जिनका फिलहाल सतना ज़िला अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने घायलों की हालत गंभीर बताई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.

परिवार ने शव रख जाम लगाया
इस जघन्य हत्या के बाद शनिवार दोपहर को स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब गुस्साए परिवार वालों और गांव वालों ने सतना के व्यस्त सिविल लाइंस चौराहे पर मृतक का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. यह विरोध प्रदर्शन शाम 4 बजे शुरू हुआ और लगभग ढाई घंटे तक चला, जिससे शहर की मुख्य सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे. पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

