गंभरी हालत में तड़पते रहे पूर्व विधायक, डेढ़ घंटे तक नहीं मिली एम्बुलेंस, भड़के सांसद ने अस्पताल प्रबंधन की लगा दी क्लास

Satna News: सतना जिला अस्पताल में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जहां गंभीर मरीज को रेफर किए जाने के बावजूद समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. ताजा मामला शुक्रवार का है, जब गंभीर मरीज को रेफर किए जाने के बाद भी एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. गुरुवार को चित्रकूट के पूर्व विधायक गणेश बारी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सांसद गणेश सिंह द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुक्रवार को सांसद जब पूर्व विधायक को देखने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर करने की राय दी.

इसके लिए तत्काल एम्बुलेंस बुलवाने को कहा गया, लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची. इस दौरान सांसद सहित परिजन अस्पताल परिसर में इंतजार करते रहे. एम्बुलेंस के समय पर न पहुंचने से नाराज सांसद गणेश सिंह ने अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने आरएमओ डॉ. शरद दुबे और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. एलपी सिंह से चर्चा की. इसके बाद एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर को फोन पर जमकर फटकार लगाई और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए.यह घटना जिला अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है, जहां गंभीर मरीजों को भी समय पर सुविधा नहीं मिल पा रही है. खास बात यह है कि जब सांसद और पूर्व विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह की लापरवाही हो सकती है, तो आम मरीजों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है.

स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल

स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों के बीच अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और लापरवाही पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं. बताया जाता है कि एक तरफ देरी हुई तब भी कोऑर्डिनेटर ने सांसद को ऑक्सीजन सिलेंडर रिफलिंग के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करता रहा.

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