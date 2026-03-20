Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3148127
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसतना

गंभरी हालत में तड़पते रहे पूर्व विधायक, डेढ़ घंटे तक नहीं मिली एम्बुलेंस, भड़के सांसद ने अस्पताल प्रबंधन की लगा दी क्लास

Satna News: सतना जिला अस्पताल में गंभरी हालत में पूर्व विधायक गणेश बारी को रेफर करने के बाद एम्बुलेंस डेढ़ घंटे तक नहीं पहुंची, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे रहे हैं. इस मामले में सांसद गणेश सिंह ने अस्पताल प्रबंधन पर नाराजगी जताई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए.

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 20, 2026, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गंभरी हालत में तड़पते रहे पूर्व विधायक, डेढ़ घंटे तक नहीं मिली एम्बुलेंस, भड़के सांसद ने अस्पताल प्रबंधन की लगा दी क्लास

Satna News: सतना जिला अस्पताल में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जहां गंभीर मरीज को रेफर किए जाने के बावजूद समय पर एम्बुलेंस नहीं  मिल सकी, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. ताजा मामला शुक्रवार का है, जब गंभीर मरीज को रेफर किए जाने के बाद भी एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. गुरुवार को चित्रकूट के पूर्व विधायक गणेश बारी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सांसद गणेश सिंह द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुक्रवार को सांसद जब पूर्व विधायक को देखने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर करने की राय दी.

इसके लिए तत्काल एम्बुलेंस बुलवाने को कहा गया, लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची. इस दौरान सांसद सहित परिजन अस्पताल परिसर में इंतजार करते रहे. एम्बुलेंस के समय पर न पहुंचने से नाराज सांसद गणेश सिंह ने अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने आरएमओ डॉ. शरद दुबे और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. एलपी सिंह से चर्चा की. इसके बाद एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर को फोन पर जमकर फटकार लगाई और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए.यह घटना जिला अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है, जहां गंभीर मरीजों को भी समय पर सुविधा नहीं मिल पा रही है. खास बात यह है कि जब सांसद और पूर्व विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह की लापरवाही हो सकती है, तो आम मरीजों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. 

स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल
स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों के बीच अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और लापरवाही पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं. बताया जाता है कि एक तरफ देरी हुई तब भी कोऑर्डिनेटर ने सांसद को ऑक्सीजन सिलेंडर रिफलिंग के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: हंसी-खुशी परिवार ने खाई आलू टमाटर की सब्जी, कुछ ही देर बाद मच गई चीख पुकार, हकीकत जान उड़ जाएंगे होश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

mp ganesh singhsatna news

Trending news

mp ganesh singh
गंभरी हालत में तड़पते रहे पूर्व विधायक, डेढ़ घंटे तक नहीं मिली एम्बुलेंस...
MP Politics
'जब तक मैं जिंदा रहूंगी...', पूर्व सीएम के बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल
Latest satna News
हंसी-खुशी परिवार ने खाई आलू टमाटर की सब्जी, कुछ ही देर बाद मच गई चीख पुकार...
Shajapur News
फिल्म धुरंधर में गाली-गलौज पर बवाल! शाजापुर में संजय दत्त-आदित्य धर के खिलाफ शिकायत
Katni News
TET के खिलाफ सड़कों पर शिक्षक, प्रदेशभर में गरजी आवाज, CM के नाम सौंपा ज्ञापन
rss
RSS में बड़े बदलाव की तैयारी, युवाओं को मिलेंगे ज्यादा मौके; जानें क्या है नया प्लान
Latest Ujjain News
सुप्रीम कोर्ट ने MP के इन व्यापारियों को दी बड़ी राहत, नहीं टूटेगी एक भी दुकान
bhopal news
जेल से बाहर आते ही फिर गिरफ्तार आरोपी, पुलिस ने लगाया NSA; जानें क्या है पूरा मामला?
betul news
SP ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा! एक ही घर की दो महिलाओं ने खाया जहर, छत पर काटा बवाल
Narmadapuram news
9 फीट नीचे गुफा में छिपी है हिंगलाज माता! जानिए क्या है 'बलूचिस्तान' से कनेक्शन?