सतना संबल योजना में फर्जीवाड़ा, जिंदा को मरा दिखाकर उड़ा दिए लाखों रुपये; इन 3 केसों से खुली पोल

Fraud in Sambal yojana Satna: मध्य प्रदेश के सतना ज़िले की नागौद जनपद पंचायत की रहिकवारा ग्राम पंचायत में श्रमिक परिवारों की सहायता के लिए बनाई गई संबल योजना में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं. अंतिम संस्कार और अनुग्रह राशि के वितरण में लाखों रुपये का गबन किया गया है. शिकायत के अनुसार यह भ्रष्टाचार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, पीसीओ और सीईओ की कथित मिलीभगत से हुआ.

सतना संबल योजना में फर्जीवाड़ा

दरअसल, मजदूर वर्ग के परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई संबल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. नागौद जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रहिकवारा में संबल योजना के अंतिम संस्कार और अनुग्रह राशि भुगतान में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है. आरोप है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, पीसीओ और सीईओ ने मिलीभगत करके जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर सरकारी सहायता राशि का गबन किया. यह कृत्य न केवल भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, बल्कि सरकारी राशि के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है, जिसकी शिकायत अब जनसुनवाई के माध्यम से कलेक्टर तक पहुंची है.

इन 3 केसों से खुली गड़बड़ी की पोल

तीन प्रमुख मामलों में यह गड़बड़ी सामने आई है. सज्जन चौधरी और गनपत कुशवाहा को जीवित होते हुए मृत घोषित कर लगभग ₹2,05,000 की राशि निकाली गई. जबकि तीसरे केस में मृत रामचरण चौधरी के परिवार को राशि देने की बजाय किसी अन्य के खाते में भेज दी गई.

ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

पीड़ितों का कहना है कि ग्राम पंचायत रहिकवारा के ज़िम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत करके योजना की राशि का गबन किया है. ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज करने और क़ानूनी कार्रवाई की मांग की है. अब ज़िला कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई गई है. ज़िला पंचायत की जांच के बाद दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्ट-संजय लोहानी)