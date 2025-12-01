Advertisement
फिल्मी स्टाइल में 7 फेरों से ठीक पहले मंडप में पहुंची 'प्रेमिका', दुल्हन के सामने खोल दी दूल्हे की 'पूरी कुंडली', मचा हाईवोल्टेज ड्रामा!

Satna Marriage Cancelled News: सतना जिले में शादी के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है. जहां पर मंडप में सात फेरे से पहले दूल्हे की प्रेमिका पहुंची जहां पर उसने दुल्हन के सामने दूल्हे की पूरी कुंडली खोल दी. इसके बाद हंगामा इतना तेज हो गया कि शादी के लिए मना कर दिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 01, 2025, 04:05 PM IST
Satna Wedding Drama: मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां थाना क्षेत्र में शनिवार की रात एक विवाह समारोह में उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, जब दूल्हे रमेश साहू की प्रेमिका ने मंडप में पहुंचकर शादी रुकवा दी. मझगवां स्थित मार्कण्डेय पैलेस में रीवा की 18 वर्षीय गायत्री साहू और मझगवां निवासी रमेश साहू की शादी की रस्में चल रही थीं. देर रात अचानक दूल्हे की प्रेमिका क्रांति ने समारोह में पहुंची. जहां पर उसने यह कहकर हंगामा शुरू कर दिया कि दूल्हा उसे शादी का झांसा देकर किसी और से विवाह कर रहा है. उसने दूल्हे पर अपना हक जताते हुए शादी रुकवाने की मांग की, जिससे दोनों पक्षों में हड़कंप मच गया.

प्रेमिका क्रांति ने मंडप में ही रमेश साहू के साथ अपनी तस्वीरें और कुछ कथित सबूत पेश किए, जिससे दूल्हे की पोल खुल गई. प्रेमिका ने दावा किया कि रमेश ने उसे धोखे में रखा और अब वह दूसरी लड़की से शादी कर रहा है. इस खुलासे के बाद शादी समारोह में जमकर तू-तू मैं-मैं हुई और तनाव बढ़ गया. वधू पक्ष को जब दूल्हे की 'वास्तविक स्थिति' का पता चला, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से यह शादी तोड़ दी. उनका कहना था कि वर पक्ष ने लड़के के बारे में सच्चाई छुपाकर उन्हें धोखे में रखकर यह रिश्ता तय किया था.

दूल्हे पर धोखाधड़ी का आरोप
आपसी समझाइश के बाद यह विवाद तो किसी तरह शांत हुआ, लेकिन वधू पक्ष ने वर पक्ष के खिलाफ मझगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई. वधू पक्ष ने अपनी शिकायत में कहा कि वर पक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी से उनकी प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है और शादी की तैयारियों में उनका काफी पैसा खर्च हुआ है. उन्होंने वर पक्ष से मांग की है कि शादी पर हुए पूरे खर्च का हर्जाना उन्हें वापस दिलाया जाए. उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि दूल्हे की प्रेमिका होने की बात को उनसे जानबूझकर छुपाया गया था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया
वधू पक्ष की शिकायत पर मझगवां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगा रही है कि दूल्हे रमेश साहू का प्रेमिका क्रांति के साथ क्या संबंध था और क्या उसने वाकई शादी का झांसा दिया था. वधू पक्ष को न्याय दिलाने और शादी में हुए खर्च की भरपाई कराने के लिए पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.

(रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, सतना)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

