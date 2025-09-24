यहां हर सुबह फोन लिए कोना तलाशते हैं शिक्षक, सिग्नल नहीं मिलने पर कट जाती है सैलरी; जानिए क्या है मामला

Satna Government Teacher e Attendence: मध्य प्रदेश के सतना जिले से सरकारी शिक्षकों की एक बड़ी अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है. तस्वीर में शिक्षक फोन लिए छत पर खड़े दिखेंगे. हैरानी की बात यह है कि छत पर न किसी तरह का सहारा है और न ही रेलिंग. तो फिर क्या है वजह? वजह है ई-अटेंडेंस. जी हाँ, एक तरफ भारत जहाँ डिजिटल इंडिया के रास्ते पर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ आधुनिकता का 'आ' भी नहीं पहुँच सका है.

सतना में लाचार सरकारी शिक्षक

ताजा मामला उचेहरा के पहाड़ी संकुल केंद्र में स्थित माध्यमिक विद्यालय उरईचुआ से सामने आया है. यहाँ हर सुबह विद्यालय पहुँचे शिक्षक जान जोखिम में डालकर अपना फोन टटोलते हैं. फोन में नेटवर्क की एक खूंटी भी दिख जाए तो इनकी जान में जान आती है, नहीं तो ई-अटेंडेंस न लगने पर सैलरी कटने का डर.

दिन में दो बार लगानी है हाजिरी

लाचारी का आलम तो देखिए कि जहाँ हर सुबह नेटवर्क के लिए छतों पर शिक्षक भटकते हैं, वहीं उन्हें दिन में दो बार अपनी हाजिरी का सबूत एम-शिक्षा मित्र ऐप पर देना होता है. एक बार आते समय और दूसरा जाते समय. हर सुबह सिग्नल की खोज में गेस्ट टीचर्स से लेकर पदस्थ शिक्षक भी समयानुसार कोना-कोना तलाशते मिल जाएँगे.

सिग्नल न मिले फिर कौन जिम्मेदार

इस गंभीर स्थिति में अगर शिक्षकों को उनके डिवाइस में सिग्नल नहीं मिलता है और हाजिरी नहीं लगती है तो एप्लिकेशन उन्हें अनुपस्थित मान लेता है. उपस्थिति नहीं तो सैलरी नहीं. तकनीकी का खामियाजा शिक्षक अपनी जेब से भरते हैं. अब सवाल यह है कि डिजिटल इंडिया और विकसित भारत की आधुनिकता आखिर कब हमारे देश के कोने-कोने तक पहुँचेगी? और कब वो सुबह आएगी जब शिक्षक आराम से क्लासरूम के अंदर बैठे पोर्टल पर अपना अटेंडेंस लगा पाएँगे.

