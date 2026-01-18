बिना भूकंप बीच सड़क फटी जमीन, 12 फीट ऊंचे पानी के फव्वारे ने मचाई हड़कंप! देखते रह गए राहगीर

Satna News: मध्य प्रदेश से लगातार पाइपलाइन फटने की खबरें सामने आ रही हैं. ताजा मामला सतना से है जहां जमीन को फाड़ते हुए पानी का विशाल फव्वारा छूट पड़ा. इस तस्वीर को देख हर कोई हैरान रह गया. शहर में पेयजल पाइपलाइन फटने से स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा. लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए वहीं किसी ने बताया कि ये पहली बार नहीं जब पाइपलाइन फटी है लगातार ऐसी हालातों से उन्हें गुजरना पड़ता है. वहीं किसी ने कहा कि इंदौर जैसे हालात सतना में भी देखने को मिल सकते हैं.

फूटी पेयजल की पाइपलाइन

मामला सतना जिले के अग्रसेन चौक के पास सिटी कोतवाली का है. यहां राह चलते लोगों में रफ्तार तब धीमी हो गई जब सड़क पर पेयजल की पाइपलाइन फट गया. पाइपलाइन फटते ही तेज रफ्तार से पानी का विशाल फव्वारा छूट पड़ा जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. करीब 10-12 फीट ऊंचे उठे फव्वारे ने पूरे इलाके में हडंकंप मचा दिया. सड़क मानो तालाब बन गया. आसपास की दुकानों और मकानों में भी पानी घुस गया.

लाखों लीटर पेयजल बर्बाद

पानी के इस शक्तिशाली फव्वारे को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए. प्रशासन की लापरवाही पर स्थानीय लोगों का जमकर गुस्सा फूटा. लोगों ने प्रशासनके खिलाफ कई बड़े सवाल खड़े किए. लोगों ने आरोप लगाए हैं कि घटिया रेस्टोरेशन कार्य के कारण आए दिन पाइपलाइन फटती रहती हैं जिसकी वजह से लाखों लीटर पेयजल बर्बाद हो रहा है.

लोगों का फूटा गुस्सा

स्थानीय लोग ऐसी घटनाओं से परेशान हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब सतना में इंदौर जैसे दूषित पानी का कहर देखने को मिलेगा. वैसे ही हम दूषित पानी से परेशान हैं. कई ऐसी सड़कों का निर्माण हो रहा है जहां पेयजल की पाइपलाइन और सीवर लाइन साथ में दब चुकी हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कमिश्नर और मेयर को की जा चुकी है बावजूद इसके ऐसी बदतर स्थिति बरकरार है. नगर निगम के इंजिनियर ने भी कुछ नहीं किया है. रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना

