Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2972624
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhचित्रकूट

लंका जलाने बाद हनुमान जी ने यहां शांत की थी पूंछ की जलन, आज भी बहती है रहस्यमयी शीतल जलधारा

Hanuman Dhara Mandir: मान्यता है कि लंका को जलाने के बाद हनुमान जी के शरीर में गर्मी और जलन बढ़ गई थी. तब भगवान श्रीराम ने चित्रकूट की विंध्य पर्वत शृंखला के पास बहती शीतल धारा के बारे में बताया था और कहा कि था वहां जाकर समस्याओं का निदान होगा.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लंका जलाने बाद हनुमान जी ने यहां शांत की थी पूंछ की जलन, आज भी बहती है रहस्यमयी शीतल जलधारा

Hanuman Dhara Mandir: देश के अलग-अलग राज्यों में रामायण से जुड़े कई प्राचीन और सिद्ध पीठ मंदिर हैं, जहां भक्त मान्यताओं के आधार पर मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं. मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भी भगवान हनुमान का एक ऐसा मंदिर है, जिसका संबंध रामायण से है. मंदिर को लेकर मान्यता है कि लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी ने इसी जगह पर अपनी पूंछ में लगी आग की जलन को शांत किया था.

भगवान श्रीराम के कहने पर यहां आए थे हनुमान जी

मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं. माना जाता है कि रावण की लंका को जलाने के बाद हनुमान जी के शरीर में गर्मी और जलन का स्तर बढ़ गया था और उन्होंने अपनी परेशानी को श्रीराम जी के सामने रखा. श्रीराम ने हनुमान जी को चित्रकूट की विंध्य पर्वत शृंखला के पास बहती शीतल धारा के बारे में बताया और कहा कि ये धारा अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध है, वहां जाकर तुम्हारी समस्याओं का निदान होगा. फिर क्या, इसी शीतल धारा में हनुमान ने अपनी पूंछ की जलन को शांत किया और वहां रहकर तपस्या भी की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- रहस्यमयी मंदिर: नवरात्रि में भी बंद रहता है मां भगवती का ये अनोखा मंदिर, साल में सिर्फ 1 दिन खुलता है कपाट

धारा कहां से निकलती है और कहां विलुप्त हो जाती है

हनुमान धारा मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के पास है, जो सीतापुर से आठ किलोमीटर दूर करवी में पड़ता है. ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है. माना जाता है कि विंध्य पर्वत शृंखला के पास मौजूद पहाड़ी पर एक शीतल जल धारा बहती है, जो कहां से निकलती है और कहां विलुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता. ये शीतल जलधारा हनुमान जी की पूंछ और कंधे पर गिरती है. इसी के बाद मंदिर का नाम हनुमान धारा पड़ा.भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में भगवान हनुमान के सामने मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. कहा जाता है कि विज्ञान भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि शीतल जलधारा का उद्गम कहां से होता है और धारा कहां जाकर मिल जाती है. ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है.

मंदिर से थोड़ा आगे मां सीता की रसोई भी

इसी मंदिर से थोड़ा आगे मां सीता की रसोई भी है, जहां आज भी पुराने बर्तन रखे हैं. ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर मां सीता ने ऋषियों को अपने हाथों से भोजन पका कर ग्रहण करवाया था. मंदिर बहुत प्राचीन है और भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए भक्तों को खड़ी सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है. हालांकि, अब मंदिर के पास रोप-वे की सुविधा हो चुकी है. मंदिर में भगवान हनुमान की कई छोटी-छोटी मूर्तियां मौजूद हैं और एक मूर्ति पहाड़ पर बनाई गई है, जो काफी विशाल है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनए)

TAGS

Hanuman Dhara MandirChitrakoot

Trending news

chhattisgarh news
जादू-टोना के शक में रूह कंपाने वाली वारदात, भतीजे ने बुआ को कुल्हाड़ी से काटा
indore news
पेंटहाउस में आग लगने के बाद दम घुटने से कांग्रेस नेता की मौत, पत्नी की हालत गंभीर
mp news
प्रेम-प्रसंग विवाद पर बवाल, कटनी में थाने पर हमला, पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा
raipur news
वर्दी पर दाग! SI की पत्नी ने सीनियर IPS पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, DGP से शिकायत
gwalior news
फौजी ने किया फर्जीवाड़ा! ट्रेन में यात्रियों को लूटा, सीट के नाम पर टिकट भी दिया
Mohan Yadav
किसानों को 0% पर लोन, अस्पतालों में बढ़ेंगे 800 बेड; मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला
damoh news hindi
दमोह पैर धुलाई कांड में नया मोड़, OBC वर्ग ने अपनी मर्जी से धुले ब्राह्मणों के पैर
donkey
चीन की वजह से MP से गायब हो रहे गधे? 94% संख्या हुई कम;9 जिलों में तो एक भी नहीं बचे
Mohan Yadav
MP के 23.81 लाख किसानों को ₹1802 करोड़ की सौगात, CM बोले- राहत देने में कोई कमी नहीं
mp news
MP में देसी पटाखा गन बनी काल! 150 लोगों की फूटीं आंख, भोपाल में सबसे ज्यादा मामले