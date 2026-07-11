Add Zee Business As A Preferred Source
App

सतना में दिल दहला देने वाला हादसा: तालाब में डूबने से सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले केमहाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां एक तालाब में नहाने गए दो सगे भाई-बहन की डूबने से मौत हो गई.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 11, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:16 PM IST
सतना में दिल दहला देने वाला हादसा: तालाब में डूबने से सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, MP में मिलेगा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड
cm mohan yadav30 min ago
2
Datia Assembly Bypoll1 hr ago
3
pandhurna news2 hrs ago
4
ujjain news2 hrs ago
5
Ladli Behna Yojana3 hrs ago