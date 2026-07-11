सतना में दिल दहला देने वाला हादसा: तालाब में डूबने से सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत

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मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मंगलवार को महाराजपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में स्थित पिपरा गांव में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के दो चिराग हमेशा के लिए बुझ गए. जानकारी के मुताबिक, गांव के रहने वाले भाई-बहन दोपहर के समय अपने घर के पास बने तालाब में नहाने गए थे. खेलते-खेलते वे गहरे पानी में चले गए, जिससे वे डूब गए और उनकी दुखद मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है.
तालाब में डूबने से सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत
जानकारी के मुताबिक 7 साल का शुभम गोंड और 5 साल की अक्षिता गोंड अपने घर के पास एक तालाब में नहाने गए थे. खेलते-खेलते वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए. जब काफी देर तक बच्चे घर नहीं लौटे, तो परिवार वालों और ग्रामीणों ने उन्हें खोजना शुरू किया. तालाब में खोजने पर उनके शव पानी में तैरते हुए मिले. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दोनों बच्चों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.
सतना से दूसरी खबर
इस बीच, सतना से एक और खबर सामने आई है. शनिवार तड़के शहर के रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य सेवाओं में भारी लापरवाही का मामला सामने आया. यात्री प्रतीक्षालय में प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस और चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल सकी. आखिरकार सुबह उसने टिकट काउंटर के ठीक सामने एक बच्चे को जन्म दिया.
रेलवे स्टेशन परिसर में बच्चे का जन्म
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला वेटिंग रूम में अकेली थी और दर्द से कराह रही थी. वहां मौजूद महिला यात्रियों ने तुरंत मदद के लिए 'जननी एक्सप्रेस' को बुलाया, लेकिन गाड़ी काफी देर तक नहीं आई. मदद के लिए आगे आईं महिलाओं का आरोप था कि उसे रेलवे स्टेशन से जिला अस्पताल ले जाने के लिए पैसे की मांग की जा रही थी. लगभग एक घंटे तक बिना किसी मेडिकल मदद के इंतजार करने के बाद महिला ने रेलवे स्टेशन परिसर में ही बच्चे को जन्म दिया. वहां मौजूद महिलाओं ने होने वाली मां की हर संभव मदद की और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की.
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