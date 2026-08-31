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सतना में बारिश का कहर, 31 अगस्त और 1 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी; CM मोहन यादव बोले- राहत-बचाव कार्यों में न हो कोई कमी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सतना में भारी बारिश के बाद स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता को राहत पहुंचाने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए. भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए सतना कलेक्टर ने जिले के सभी विद्यालयों में 31 अगस्त और 1 सितंबर को अवकाश घोषित किया है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 31, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:53 AM IST
सतना में बारिश का कहर, 31 अगस्त और 1 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी; CM मोहन यादव बोले- राहत-बचाव कार्यों में न हो कोई कमी

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