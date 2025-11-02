सतना में पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा, गैलन में लगी भीषण आग, दो बच्चों समेत पांच लोग बुरी तरह झुलसे

Madhya Pradesh News: सतना जिले के नागौद कस्बे में शनिवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. सिंहपुर थाना क्षेत्र के बरहा और खनगढ़ गांव के निवासी श्रद्धालु सुबह लोडर वाहन से कर्मदेश्वरनाथ महादेव मंदिर दर्शन के लिए गए थे. लौटते समय वे सिंहपुर रोड स्थित इंद्रानगर इलाके के एक पेट्रोल पंप पर गैलन में पेट्रोल भरवा रहे थे. इसी दौरान अचानक किसी चिंगारी के संपर्क में आने से गैलन में आग भड़क उठी और कुछ ही सेकंड में लपटों ने पूरे लोडर वाहन को अपनी चपेट में ले लिया.इस आगजनी में दो बच्चों सहित पांच लोग झुलस गए.

आग लगने से मची भगदड़

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंहपुर थाना इलाके के बरहा और खनगढ़ गांव के लोग शनिवार सुबह एक लोडर गाड़ी से कर्दमेश्वरनाथ मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. शाम करीब 7 बजे लौटते समय वे सिंहपुर रोड पर इंद्रानगर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर एक गैलन में पेट्रोल भरवाने लगे. तभी अचानक एक चिंगारी से आग लग गई. कुछ ही सेकंड में आग ने लोडर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई.

दो बच्चों समेत पांच झुलसे

घटना की गंभीरता को देखते हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने तुरंत पानी, रेत और केमिकल का इस्तेमाल करके आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक गाड़ी में सवार लोग झुलस चुके थे. भूरा (58), समीर (5), प्रियांशी (8), तेजवा (60) पुत्र सरयू (बरहा निवासी) और बबलू (35) पुत्र सुंदर कोल (खनगढ़ निवासी) गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत नागौद अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि हादसे में गाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया. अच्छी बात यह रही कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और पेट्रोल पंप मैनेजमेंट से जानकारी मांग रही है.