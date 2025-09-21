मैहर में सजा मां शारदा का भव्य दरबार, जानिए नवरात्रि में कैसी रहेगी दर्शन व्यवस्था

मैहर । मध्य प्रदेश के मैहर की ऊंची पहाड़ी पर मां शारदा का मंदिर है. शारदीय नवरात्रि मेला में 10 से 15 लाख भक्त मां शारदा के दर्शन करनें मैहर आते हैं. 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मध्यप्रदेश के अलावा देश के कोने-कोने से भक्त मैहर आते हैं. वहीं प्रशासन आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी इंतजाम करता है. मध्यप्रदेश के मैहर का मां शारदा मंदिर क्वांर एवं चैत्र नवरात्रि में अपना एक विशेष स्थान रखता है. लोगों की श्रद्धा और आस्था मैहर वाली माता के लिए नवरात्रि में विशेष तौर से देखी गई है. मां शारदा के दर्शन कर मां के भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं. मैहर मां शारदा का मंदिर हाई अर्लट जोन माना जाता है. प्रशासन के द्वारा जगह-जगह सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए गए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है. किसी प्रकार की आतंकवादी गतविधियों से निपटा जा सके और आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा की जा सके.

जानिए दर्शन व्यवस्था

मैहर नवरात्रि मेले के चलते रेलवे के द्वारा 18 जोड़ी ट्रेन रुकने के लिये मैहर में 15 दिनों का स्टापेज दिया गया है. वहीं नगरपालिका cmo ने भी शहर में सफाई पानी व प्रकाश की व्यवस्था के लिये क़मर कस रखी है. मैहर में मां शारदा के मंदिर में देश के कोने कोने से प्रति दिन हजारों की संख्या मे श्रध्दालु मां शारदा के दर्शन के लिये मैहर आते हैं. पहाड़ी पर 600 मीटर की उंचाई में मां शारदा का भव्य मंदिर बना हुआ है. मंदिर तक जाने के लिये 1080 सीढिया बनी हुई है. साथ मे रोपवे से 130 रुपए की टिकट लेकर आने जाने की सुविधा उपलब्ध है.

जानिए महत्व

इस मंदिर का अस्तित्व 6वी शतावदी से इतिहास में मिलता है. सन 1918 मे यह मंदिर छोटा सा था मंदिर मे आने जाने के लिये पहाडी मे दुर्गम रास्ते से आते जाते थे सन 1951 मे इस मंदिर मे सीढि.यो का निर्माण हुआ और श्रध्दालु भक्त मॉ के मंदिर मे सीढि.यो से आने जाने लगे और भीड बढने लगी और धीरे धीरे चैत्र क्ंवर नवरात्रि मेला लगने लगा प्रति वर्ष चैत्र क्ंवर नवरात्रि मेले मे लाखो श्रध्दालु भक्त मॉ शारदा के दर्शन के लिए आने लगे. मां के चरणों में प्रसाद में नारियल सिंदूर चुनरी पान सुपारी, नारियल सिंदूर कपूर चुनरी श्रंगार का समान चढा कर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं. मां के दरबार मे आने वाले मां के सभी भक्तो की मनोकामना पूर्ण होती हैं.

प्रचलित किवदन्तियों के अनुसार आज भी मां शारदा के परम भक्त आल्हा प्रथम दर्शन करता हैं और कमल के ताजे फूल मां के चरणों में चढता हैं. मैहर मां शारदा का मंदिर देश के कोने कोने में अपनी प्रसिद्धि के लिये मशहूर है. यह मंदिर मां शारदा शक्ति पीठ के नाम से देश मे तीसरा शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है. मां शारदा के मंदिर में सुबह 4 बजे मां की आरती एंव भजन के बाद भक्तो कतार मे लग कर दर्शन मिलते हैं और शाम को 7:30 बजे आरती एंव भजन होते है उसके बाद मंदिर के पट बन्द हो जाते है.

नवरात्र के पहले दिन मॉ शारदा का विशेष श्रृंगार होता है. आरती के पहले मां शारदा का श्रृगार किया जाता है. मां की आरती प्रधान पुजारी के द्वारा कराई जाती है. नवरात्र के पहले दिन मां शरदा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग जाती है.

रिपोर्ट- नजीम सौदागर, जी मीडिया मैहर

