'आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? यह कैसा तमाशा है...', जीतू पटवारी ने सुरक्षा व्यवस्था उठाए सवाल, X पर शेयर किया बीजेपी नेता का शर्मनाक वीडियो

Satna Women Rape Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बीजेपी नेता का शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि दुष्कर्म और ब्लैकमलिंग के आरोप में घिरे बीजेपी नेता अशोक सिंह ने कैमरे के सामने पुलिस अधिकारी को गालियां दीं. इतना ही नहीं उसने का कि मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा. जहां शिकायत करनी है, कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला. इस दौरान वीडियो में एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दे रही है.

दरअसल, यह मामला सतना जिले के रामपुर बाघेलान का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी नेता अशोक सिंह अपनी सत्ता की हनक दिखा रहा है. उसी दौरान बैकग्राउंड से पीड़िता के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं. वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अशोक सिंह ने चाकू की नोक पर रेप करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की धमकी दी है. वहीं पीड़िता ने एसपी हंसराज सिंह को इस घटना की शिकायत की, लेकिन उसे 6 महीने पुरानी बताया. उसमें बताया कि करही निवासी आरोपी अशोक सिंह उसके घर में घुस आया था और चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया.

दोबारा महिला को डराया धमकाया

शिकायत से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने उस दौरान आपत्तिजनक वीडियो बना लिया. वह धमकी देता था कि अगर किसी को बताया, तो वीडियो वायरल कर देगा. इतना ही नहीं पूरे परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी थी. लोक-लाज के डर से महिला ने किसी को नहीं बताया. 20 दिसंबर को आरोपी फिर महिला के पास पुहंचा और वीडियो की वायरल करने की धमकी देकर दोबारा संबंध बनाने का दबाव डालने लगा, तो महिला ने विरोध किया, तो फिर महिला को डराया धमकाया.

22 दिसंबर को पुलिस में दी शिकायत

बता दें कि आरोपी अशोक सिंह की पत्नी नगर पंचायत में बीजेपी से पार्षद हैं, जिसकी आड़ में वह अपनी गुंडागर्दी चलाता है. पीड़िता से मिली जानकारी के मुताबिक, अशोक सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है. पहले उसे जिला बदर भी किया जा चुका है. वहीं जब पीड़िता ज्यादा परेशान हो गई, तो 22 दिसंबर को पीड़िता ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आरोपी का हौसला और बढ़ गया.



वीडियो देख हरकत में आई पुलिस

शुक्रवार को जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई. इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि वायरल वीडियो के माध्यम से जो मामला संज्ञान में आया है. उसकी हर पहेलुओं पर जांच की जा रही है. जांच के आधार पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, इस मामले की जांच एसपी ने डीएसपी मुख्यालय सौंप दी है.

सतना में भाजपा नेता अशोक सिंह ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और फिर दोबारा दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता के घर पहुँचा। भाजपा नेता कैमरे पर खुलेआम कहता है कि भाजपा की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा।@drmohanyadav51 आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? यह… pic.twitter.com/rKoRA3AuZV — Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) December 27, 2025

कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल

वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम मोहन यादव को टैग करते हुए वीडियो शेयर किया. इस दौरान उन्होंने लिखा कि 'सतना में भाजपा नेता अशोक सिंह ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और फिर दोबारा दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता के घर पहुंचा. भाजपा नेता कैमरे पर खुलेआम कहता है कि भाजपा की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा.' उन्होंने आगे लिखा कि "आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस ? यह कैसा तमाशा है, जहां आपकी पार्टी के नेता प्रदेश की बेटियों के साथ घिनौने कृत्य करते हैं और छह महीने तक आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती. इसी लापरवाही के चलते दुष्कर्मी भाजपा नेता दोबारा कुकृत्य करने पहुंच गया. चाहे देश में कुलदीप सेंगर हो या मध्य प्रदेश में अशोक सिंह, भारतीय जनता पार्टी में कई बलात्कारी गर्व से भाजपा का चोला ओढ़े बैठे हैं और भाजपा गर्व से उनके समर्थन में खड़ी रहती है."

