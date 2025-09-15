गोद में बच्चा, हाथ में पोछा...सतना जिला अस्पताल में नवजात की मां से कराई गई फर्श की सफाई

Satna District Hospital: मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल से एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आया है, जिसने अस्पताल प्रशासन की असंवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिशु वार्ड के सामने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला अपने नवजात बच्चे को एक हाथ से पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से अस्पताल के फर्श पर फैली गंदगी साफ कर रही है. आरोप है कि अस्पताल के एक सफाईकर्मी ने महिला से यह काम करने पर मजबूर किया. इस घटना ने न सिर्फ अस्पताल में फैली अव्यवस्था को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे एक बेबस और लाचार मां को अपने नवजात के साथ ऐसी अमानवीय स्थिति का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: मतांतरण के आरोपी जब्बार खान पर बड़ा एक्शन, सीहोर में ढहाई गई अवैध तीन मंजिला आलीशन कोठी

Add Zee News as a Preferred Source

सतना जिला अस्पताल में नवजात की मां से कराई गई फर्श की सफाई

दरअसल, सतना जिला अस्पताल में एक महिला सफाईकर्मी ने नवजात की मां से फर्श साफ़ करवाया. हैरान करने वाली बात यह थी कि महिला ने यह सब अपने बच्चे को गोद में लिए हुए किया. यह अमानवीय दृश्य शिशु वार्ड के बाहर का है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता पर सवाल उठने लगे हैं. यह घटना गरीब मरीजों की लाचारी और बदहाल स्वास्थ्य ढांचे को भी उजागर करती है.

यह भी पढ़ें: शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप नंबर हैक, आम आदमी के साथ अधिकारियों को भी किया अलर्ट

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

यह घटना अस्पताल के अंदर के माहौल और कर्मचारियों के व्यवहार पर कई सवाल खड़े करती है. एक तरफ़ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ़ ऐसी घटनाएं उन दावों की पोल खोलती हैं. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और इस शर्मनाक घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. अब देखना यह है कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और आगे के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं. रिपोर्ट- संजय लोहानी