'मोबाइल जरूरी या मासूमों की मुस्कान', एमपी में इस स्कूल की अनोखी पहल, अभिभावकों को जगाने निकले नन्हें बच्चे

MP Mobile Addiction in Parents: आज के आधुनिक दौर में मोबाइल फोन माता-पिता और बच्चों के बीच एक अदृश्य दीवार बनता जा रहा है. इसी बदलते माहौल में सतना जिले के ग्राम पंचायत पालदेव के पौसलहा गांव स्थित नवीन सरस्वती ज्ञान सागर स्कूल ने एक अनोखी पहल की है, जिसका उद्देश्य अभिभावकों को बच्चों के प्रति समय और संवेदनशीलता की महत्ता समझाना है. स्कूल में नन्हें-मुन्नें बच्चों से ऐसे स्लोगन लिखवाए जा रहे हैं, जो सीधे अभिभावकों की भावनाओं को छू जाते हैं. बच्चों ने पोस्टर पर लिखा 'मम्मी-पापा! आप जैसा हमें बनाएंगे, हम वही बनेंगे…मोबाइल छोड़कर हमारा साथ दीजिए'. इन मासूमों की यह अपील समाज में बढ़ती डिजिटल दूरी पर एक गहरा संदेश देती है.

एक समय था जब माता-पिता बच्चों को बोलना, पढ़ना और नैतिक व्यवहार खेल-खेल में सिखाते थे. कहानियों, लोरियों और बातचीत के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता था, लेकिन अब मोबाइल की व्यस्तता ने रिश्तों की गर्माहट को कम कर दिया है. आज बच्चे अपनी बात कहने के लिए भी मां-पिता के खाली होने का इंतजार करते हैं. उनका कहना है कि उन्हें माता-पिता की कमाई या सुविधाओं से ज्यादा उनकी उपस्थिति और संवाद की जरूरत है. बच्चों के ये पोस्टर अभिभावकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या मोबाइल स्क्रीन बच्चों के साथ बिताए जाने वाले समय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है.

पहल को काफी सराहना

वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक विद्या सागर पटेल ने बताया कि हाल ही में हुई अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों का रिजल्ट संतोषजनक नहीं आया. समीक्षा में पता चला कि बच्चे ही नहीं बल्कि अभिभावक भी मोबाइल की लत के शिकार हो रहे हैं, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. इसी कारण विद्यालय स्तर पर यह जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. गांव में इस पहल को काफी सराहना मिल रही है और अभिभावक भी इसे एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं. नन्हें बच्चों की यह मासूम आवाज शायद वह चेतावनी है, जिसे अब हर परिवार को ध्यान से सुनने की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!