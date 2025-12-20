Advertisement
BJP विधायक पर पुराना कार्यालय गिराने का आरोप, जिला अध्यक्ष ने दी FIR की चेतावनी

Satna News-सतना के चित्रकूट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार पर बीजेपी कार्यालय गिराने का आरोप लगा है. आरोप है कि विधायक से जुड़े लोगों ने बीजेपी कार्यालय परिसर में बुलडोजर चलवाकर निर्माण गिरा दिया. बीजपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने कार्रवाई को सिरे से गलत बताया है, और कड़ा ऐतराज जताया है. जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिना संगठन की अनुमति भाजपा कार्यालय पर कार्रवाई करना अस्वीकार्य है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 20, 2025, 12:21 PM IST
Internal Conflict in BJP-मध्यप्रदेश के विंध्य में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान सामने आने लगी है. शुक्रवार को नया विवाद सामने आया है. बीजेपी विधायक पर ही बीजेपी कार्यालय गिरने के आरोप लगे हैं, इसे लेकर संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. विधायक पर लगे आरोपों पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पुराने पार्टी कार्यालय को गिराने को लेकर कड़ा एतराज जताया है. 

बीजेपी पुराने कार्यालय पर चला बुलडोजर
यह मामला तब सामने आया जब तीन जेसीबी मशानें पुराने बीजेपी कार्यालय को गिराने लगीं. यह मामला चित्रकूट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार से जुड़ा बताया जा रहा है. विधायक से जुड़े लोगों पर आरोप है कि बीजेपी कार्यालय परिसर में बुलडोजर चलवाकर निर्माण को गिराया गया. जब इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता को मिली तो वे मौके पर पहुंचे. उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया और नाराजगी जताई. 

एफआईआर कराई जाएगी दर्ज
बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह केवल संगठनात्मक मामला नहीं है, बल्कि सीधे कानून और पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मुद्दा है. उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कराई जएगी. उन्होंने इस मामले को खुली चुनौती बताते हुए कहा कि बीजेपी विधायक द्वारा अतिक्रमण गिराया जाना मामले को और भी गंभीर बनाता है. बिना संगठन की अनुमित के बीजेपी कार्यालय पर कार्रवाई करना अस्वीकार्य है. इसकी पूरी जानकारी प्रदेश भाजपा कार्यालय को दी जा रही है. उन्होंने संकेत दिए कि संगठन स्तर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी. 

मौके पर हुआ भारी हंगामा
इस घटना के बाद मौके पर भारी हंगामा हुआ. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम स्पीकर व्यंकटेश पांडेय भी जिला अध्यक्ष के साथ मौके पर पहुंचे. दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुए और बीजेपी कार्यालय पर माहौल तनावपूर्ण था. वहीं, निर्माण गिरा रहे लोगों ने दावा किया कि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है. बीजेपी जिलाध्यक्ष ने दावे को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि अगर कोई इस तरह का आदेश है तो उसे सार्वजनिक और संगठन के सामने रखा जाए. 

नया ऑफिस दूसरी जगह हो रहा संचालित
बीजेपी का वर्तमान ऑफिस अटल कुंज में संचालित हो रहा है, जिस भवन पर जेसीबी चलाई गई वह पार्टी का पुराना कार्यालय था. इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पार्टी के अंदर चल रही कलह साफ तौर से उजागर हुई है. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश नेतृत्व के अगले कदम का इंतजार है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

