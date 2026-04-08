मंत्री विजयवर्गीय ने मैहर को दी सौगात, ईरान-इजराइल युद्ध पर कही बड़ी बात, PM की विदेश नीति को बताया मिसाल

Kailash Vijayvargiya statement: कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज सतना जिले के दौरे पर पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने मैहर मां शारदा देवी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. दर्शन के बाद मंत्री ने शहर के जिगनहट स्थित नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे एनीकेट फिल्टर प्लांट का भूमि पूजन किया. इस प्लांट की लागत करीब 41 करोड़ 47 लाख रुपये है. इसके बाद सिविल लाइन स्थित एक निजी रिसॉर्ट में भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर ‘गांव चलो अभियान’ की बैठक ली, जिसमें सांसद, विधायक, महापौर, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ईरान-इजराइल युद्ध पर दिलचस्प टिप्पणी की.

उन्होंने कहा, दो दुश्मन लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों कह रहे हैं, भारत हमारा दोस्त है. ईरान ने कहा- भारत के जहाज जाने दो, इजराइल ने कहा- भारत का झंडा लगाओ, मिसाइल मत गिराओ. इससे बढ़िया विदेश नीति क्या हो सकती है? ”मंत्री ने पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की उपलब्धता पर पूर्ण आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. उन्होंने जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने कहा, “पड़ोसी पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल 465 रुपये लीटर और गैस सिलेंडर साढ़े चार हजार रुपये का है, जबकि भारत में पर्याप्त स्टॉक है. हमने उत्पादन 38 प्रतिशत बढ़ाया है और बाहर से भी मंगवा रहे हैं. जनता को नकारात्मक खबरों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है. ”कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और आम जनता बिना किसी चिंता के सामान्य जीवन जी सकती है.

अधिकारियों को दिए निर्देश

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इस के अलावा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार पूरे राज्य में सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के व्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने आगे कहा कि 'मां शारदा लोक' में किसी भी प्रकार की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अतिरिक्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरे राज्य में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

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